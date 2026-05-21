Detenido y condenado un paciente por agredir a una médica en el centro de salud de Ciudad Jardín

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Las claves Generado con IA Un paciente agredió e insultó a una médica en el centro de salud de Ciudad Jardín, Málaga, tras exigir sin cita la receta de un ansiolítico. El agresor fue detenido y condenado a cuatro meses de prisión por atentado contra personal sanitario y a una multa por lesiones leves, además de una orden de alejamiento. La madre del agresor acudió al centro de salud y la Policía tuvo que desalojarla, recomendando a la doctora abandonar su puesto por seguridad. El Sindicato Médico de Málaga reclama más seguridad y denuncia el aumento de agresiones, exigiendo la contratación de vigilantes y medidas administrativas firmes.

Un paciente agredió físicamente e insultó este martes a una médica del centro de salud de Ciudad Jardín, en Málaga capital, después de intimidar a otra facultativa a la que había intentado exigir, sin cita previa, la receta de un ansiolítico.

Según ha denunciado el Sindicato Médico de Málaga en un comunicado, el hombre se coló en la consulta de su médica de familia para reclamar la medicación y comenzó a intimidarla. Una segunda doctora entró entonces a auxiliar a su compañera e intentó acompañar al usuario hasta el mostrador de admisión para que pidiera cita, momento en el que este reaccionó con violencia. Le propinó un manotazo, la empujó y la insultó por haberle impedido salirse con la suya.

Tras el aviso al 091, los agentes de la Policía Nacional se llevaron detenido al agresor. Las dos facultativas presentaron parte de lesiones y la correspondiente denuncia, lo que dio lugar a la celebración de un juicio rápido este miércoles. La sentencia condena al hombre a cuatro meses de prisión por un delito de atentado contra personal sanitario y a veinte días de multa con una cuota diaria de diez euros por un delito leve de lesiones. El fallo incluye además una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ambas doctoras durante cuatro meses.

El episodio tuvo una continuación inesperada este jueves. Antes de la concentración convocada por los compañeros de las facultativas a las puertas del centro de salud, la madre del agresor se presentó allí preguntando por una de las médicas, según relata el sindicato, para "decirle cuatro cosas". La Policía tuvo que desalojarla del recinto y recomendar a la doctora que abandonara su puesto de trabajo por seguridad.

El Sindicato Médico de Málaga ha vuelto a denunciar la gravedad de una situación que, advierten, está lejos de ser puntual. En lo que va de 2026 se ha superado ya la decena de agresiones a facultativos registradas en la provincia. La organización lamenta además que los agresores cuentan, a su juicio, con la complicidad de la Consejería de Salud por no haber desarrollado un plan de sanciones administrativas como el que ya existe en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Galicia.

El sindicato ha cerrado su comunicado reclamando a la administración andaluza la contratación de vigilantes de seguridad para los centros de salud y la puesta en marcha de medidas contundentes que garanticen la integridad de los profesionales sanitarios.