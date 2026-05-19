Rescate in extremis en La Malagueta: la Policía Local y una enfermera salvan la vida de una persona que se ahogaba

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona fue rescatada de un ahogamiento en la playa de La Malagueta, Málaga, el 15 de mayo. La intervención rápida de una enfermera y agentes de la Policía Local, que usaron un desfibrilador, fue decisiva para salvarle la vida. La víctima recuperó el pulso tras la reanimación y fue trasladada al Hospital Regional de Málaga. Testigos señalaron que la persona llevaba un rato flotando en el agua antes del rescate.

Agentes de la Policía Local de Málaga y una enfermera han salvado la vida de una persona que se ahogaba en la playa de la Malagueta, en la capital.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 15 de mayo sobre las 17,00 horas, cuando los actuantes realizaban servicio por la zona del paseo marítimo Ciudad de Melilla y fueron requeridos por diferentes ciudadanos, a la vez que se registraba llamada a la Sala del 092 solicitando ayuda, ya que habían sacado a una persona ahogada del mar frente a la Residencia Militar de Acción Social y Descanso 'Teniente General Castañón de Mena'-Núcleo 'Reyes Católicos', situada en el número 10.

Ante los hechos, los policías se dirigieron hacia la orilla con el desfibrilador que forma parte de la dotación de los vehículos. En el lugar se encontraba actuando una enfermera que había comenzado el masaje cardíaco, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Los agentes colocaron inmediatamente los parches del desfibrilador y realizaron la descarga recomendada, a la vez que continuaban con la reanimación, hasta la llegada de 061.

Los sanitarios comprobaron que la persona había recuperado el pulso, y fue trasladado al Hospital Regional de Málaga. La implicación de la enfermera que actuó rápidamente, junto con la diligencia de los agentes, fueron claves para salvar la vida de esta persona que, según los testigos consultados, llevaba un rato flotando en el agua.