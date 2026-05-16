Piscinas, huertos urbanos y coworking: así serán las más de 1.100 VPO que Málaga impulsa en sus suelos de equipamiento
El Ayuntamiento de Málaga completa la adjudicación de tres grandes lotes de suelo para vivienda protegida y alojamientos temporales. Están pensados para jóvenes y personas mayores.
Más información: Así es el innovador complejo 'Smart Living' de VPO que Fundación Unicaja impulsa en la 'Milla de Oro' de Málaga
Las claves
Generado con IA
El Ayuntamiento de Málaga adjudica tres grandes lotes para construir más de 1.100 viviendas y alojamientos protegidos en suelos de equipamiento.
Las promociones apuestan por la vida comunitaria e incluyen piscinas, huertos urbanos, coworkings, parques infantiles y zonas deportivas.
El lote más grande, adjudicado a GENIVS, contempla 599 viviendas repartidas en varias parcelas, mientras que los otros dos lotes suman 234 y 285 viviendas respectivamente.
La industrialización y la sostenibilidad marcan el desarrollo de estos proyectos, que se distribuirán por distintos barrios de la ciudad.
El Ayuntamiento de Málaga ha completado la adjudicación de los tres grandes lotes de suelos de equipamiento destinados a vivienda protegida, un programa que suma más de 1.100 viviendas y alojamientos y que redefine el modelo de desarrollo residencial en la ciudad.
De hecho, no solo dibuja nuevos edificios, sino también nuevos modos de vida: piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos se convierten en piezas habituales de unas promociones que apuestan por algo más que ladrillo, combinando industrialización, sostenibilidad y vida en comunidad en los distintos barrios de la ciudad.
LOTE 1: Salas Fonshabit–Fundación Salas, 234 unidades.
El primer lote ha sido adjudicado a la UTE formada por Salas Fonshabit y Fundación Salas, con un total de 179 viviendas protegidas y 55 alojamientos (234 unidades).
- Calle Massenet, 17 → 84 VPO
51 viviendas de 1 dormitorio y 33 de 2 dormitorios (4 adaptadas)
Plaza central comunitaria como eje del proyecto
Local polivalente y zona verde naturalizada
80 plazas de aparcamiento + trasteros
21 meses
- Calle Santa Matilde, 6 → 55 alojamientos protegidos
1 dormitorio (2 adaptados)
Coworking, biblioteca, fitness y salas polivalentes
Local comercial en planta baja
Espacios exteriores como "refugios climáticos"
19 meses
- Camino de la Gamera, 3 → 53 viviendas adosadas (PB+1)
51 viviendas de 2 dormitorios + 2 adaptadas
Huertos urbanos y gran espacio central ajardinado
18 meses
- Calle Tanzania, 11 → 42 viviendas protegidas
55% de 1 dormitorio
Bloque lineal con jardín interior comunitario
32 plazas de aparcamiento en superficie
16 meses
LOTE 2: GENIVS, 599 viviendas en cinco parcelas
El segundo lote ha sido adjudicado a GENIVS, que desarrollará 599 viviendas protegidas, convirtiéndose en el mayor volumen del plan.
- Parcela 5 – Avda. Marcelino Camacho, 15 → 113 viviendas
63 de 1 dormitorio + 50 de 2 dormitorios
PB+2 escalonado
Piscina, solárium y amplias zonas verdes
80 plazas de aparcamiento
20 meses
- Parcela 6 – C/ Ingeniero Agustín Escolano, 5 → 117 viviendas
PB+4 y PB+5
66 de 1 dormitorio + 51 de 2 dormitorios
Patio comunitario central
85 plazas de aparcamiento
- Parcela 7 – Av. Andrés García Maldonado, 14A → 133 viviendas(PB+5)
74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios
93 plazas de aparcamiento
Piscina, jardines y zonas estanciales
- Parcela 8 – SLE-4 Cortijo Merino → 141 viviendas (PB+4)
83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios
Conexión paisajística con parcela 9
Sistema continuo de espacios libres
- Parcela 9 – SLE-5 Cortijo Merino → 95 viviendas (PB+4 en forma de L)
65 de 1 dormitorio + 30 de 2 dormitorios
Chaflán activo y corredor verde
LOTE 3: ASCH y Fundación Casas Siglo XXI, 285 viviendas y máxima industrialización
El tercer lote ha sido adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios junto a la Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas en cinco parcelas. Es el lote más homogéneo, con un modelo constructivo industrializado único.
- Soliva – Ramón Ramos Martín, 2 → 46 viviendas (PB+3)
26 de 1 dormitorio + 20 de 2 dormitorios
Sin terrazas ni espacios de tender
1 ascensor para todo el edificio
Espacios exteriores básicos (deporte y huertos)
- Soliva – Ramón Ramos Martín, 1 → 84 viviendas (Tres bloques PB+2)
46 de 1 dormitorio + 38 de 2 dormitorios
Sótano de garaje y trasteros
Equipamientos comunitarios básicos
- Cañada de Cardos – Ángel Caffarena, 27 → 50 viviendas (PB+2)
28 de 1 dormitorio + 22 de 2 dormitorios
Sin espacios de reunión estructurados
- Clínico – Píndaro, 20 → 63 viviendas (PB+5)
35 de 1 dormitorio + 28 de 2 dormitorios
Dotación exterior limitada
- Colonia Santa Inés – Navarro Ledesma, 32 → 42 viviendas (PB+4)
23 de 1 dormitorio + 19 de 2 dormitorios
Modelo repetido de alta estandarización