Piscinas, huertos urbanos y coworking: así serán las más de 1.100 VPO que Málaga impulsa en sus suelos de equipamiento

Imagen de archivo de las VPO que se construyen en el sector Universidad de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga adjudica tres grandes lotes para construir más de 1.100 viviendas y alojamientos protegidos en suelos de equipamiento. Las promociones apuestan por la vida comunitaria e incluyen piscinas, huertos urbanos, coworkings, parques infantiles y zonas deportivas. El lote más grande, adjudicado a GENIVS, contempla 599 viviendas repartidas en varias parcelas, mientras que los otros dos lotes suman 234 y 285 viviendas respectivamente. La industrialización y la sostenibilidad marcan el desarrollo de estos proyectos, que se distribuirán por distintos barrios de la ciudad.

El Ayuntamiento de Málaga ha completado la adjudicación de los tres grandes lotes de suelos de equipamiento destinados a vivienda protegida, un programa que suma más de 1.100 viviendas y alojamientos y que redefine el modelo de desarrollo residencial en la ciudad.

De hecho, no solo dibuja nuevos edificios, sino también nuevos modos de vida: piscinas comunitarias, huertos urbanos, parques infantiles, coworkings, zonas deportivas y jardines compartidos se convierten en piezas habituales de unas promociones que apuestan por algo más que ladrillo, combinando industrialización, sostenibilidad y vida en comunidad en los distintos barrios de la ciudad.

LOTE 1: Salas Fonshabit–Fundación Salas, 234 unidades.

El primer lote ha sido adjudicado a la UTE formada por Salas Fonshabit y Fundación Salas, con un total de 179 viviendas protegidas y 55 alojamientos (234 unidades).

Calle Massenet, 17 → 84 VPO



51 viviendas de 1 dormitorio y 33 de 2 dormitorios (4 adaptadas)

Plaza central comunitaria como eje del proyecto

Local polivalente y zona verde naturalizada

80 plazas de aparcamiento + trasteros

21 meses

Calle Santa Matilde, 6 → 55 alojamientos protegidos



1 dormitorio (2 adaptados)

Coworking, biblioteca, fitness y salas polivalentes

Local comercial en planta baja

Espacios exteriores como "refugios climáticos"

19 meses

Camino de la Gamera, 3 → 53 viviendas adosadas (PB+1)



51 viviendas de 2 dormitorios + 2 adaptadas

Huertos urbanos y gran espacio central ajardinado

18 meses

Calle Tanzania, 11 → 42 viviendas protegidas



55% de 1 dormitorio

Bloque lineal con jardín interior comunitario

32 plazas de aparcamiento en superficie

16 meses

LOTE 2: GENIVS, 599 viviendas en cinco parcelas

El segundo lote ha sido adjudicado a GENIVS, que desarrollará 599 viviendas protegidas, convirtiéndose en el mayor volumen del plan.

Parcela 5 – Avda. Marcelino Camacho, 15 → 113 viviendas



63 de 1 dormitorio + 50 de 2 dormitorios

PB+2 escalonado

Piscina, solárium y amplias zonas verdes

80 plazas de aparcamiento

20 meses

Parcela 6 – C/ Ingeniero Agustín Escolano, 5 → 117 viviendas



PB+4 y PB+5

66 de 1 dormitorio + 51 de 2 dormitorios

Patio comunitario central

85 plazas de aparcamiento

Parcela 7 – Av. Andrés García Maldonado, 14A → 133 viviendas(PB+5)



74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios

93 plazas de aparcamiento

Piscina, jardines y zonas estanciales

74 de 1 dormitorio + 59 de 2 dormitorios 93 plazas de aparcamiento Piscina, jardines y zonas estanciales Parcela 8 – SLE-4 Cortijo Merino → 141 viviendas (PB+4)



83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios

Conexión paisajística con parcela 9

Sistema continuo de espacios libres

83 de 1 dormitorio + 58 de 2 dormitorios Conexión paisajística con parcela 9 Sistema continuo de espacios libres Parcela 9 – SLE-5 Cortijo Merino → 95 viviendas (PB+4 en forma de L)



65 de 1 dormitorio + 30 de 2 dormitorios

Chaflán activo y corredor verde

LOTE 3: ASCH y Fundación Casas Siglo XXI, 285 viviendas y máxima industrialización

El tercer lote ha sido adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios junto a la Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas en cinco parcelas. Es el lote más homogéneo, con un modelo constructivo industrializado único.

Soliva – Ramón Ramos Martín, 2 → 46 viviendas (PB+3)



26 de 1 dormitorio + 20 de 2 dormitorios

Sin terrazas ni espacios de tender

1 ascensor para todo el edificio

Espacios exteriores básicos (deporte y huertos)

Soliva – Ramón Ramos Martín, 1 → 84 viviendas (Tres bloques PB+2)



46 de 1 dormitorio + 38 de 2 dormitorios

Sótano de garaje y trasteros

Equipamientos comunitarios básicos

Cañada de Cardos – Ángel Caffarena, 27 → 50 viviendas (PB+2)



28 de 1 dormitorio + 22 de 2 dormitorios

Sin espacios de reunión estructurados

Clínico – Píndaro, 20 → 63 viviendas (PB+5)



35 de 1 dormitorio + 28 de 2 dormitorios

Dotación exterior limitada