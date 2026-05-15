Málaga da luz verde a una gran nave comercial de más de 15 millones de euros en Cruz de Humilladero

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha autorizado la construcción de una gran nave comercial valorada en más de 15,6 millones de euros en Cruz de Humilladero. El proyecto, promovido por la empresa madrileña Rius I Rodoreda, estará destinado a exposición y venta de mobiliario, instalaciones y materiales de construcción. El complejo incluirá una zona de almacén robotizado y está vinculado a la firma Saltoki, que ya abrió un punto de venta en el Polígono Industrial El Guadalhorce. La licencia contempla un plazo de seis meses para iniciar las obras y 36 meses para ejecutarlas, además de las autorizaciones técnicas y medioambientales necesarias.

No solo de apartamentos turísticos, hoteles y viviendas vive Málaga. El interés inmobiliario que hay posado desde hace años sobre la Costa del Sol también da cabida al desarrollo de importantes proyectos de carácter productivo.

Y buen ejemplo de ello es la operación que acaba de ser autorizada por el Ayuntamiento, que va a suponer la construcción de una gran nave comercial por valor de más de 15,6 millones de euros.

Este es uno de los detalles principales de la licencia de obras concedida a finales del pasado mes de abril por la Gerencia de Urbanismo a la empresa madrileña Rius I Rodoreda.

El permiso allana el camino para levantar una nave industrial destinada a exposición y venta de mobiliario, instalaciones y materiales de construcción en la calle Marisma, 32-38, en el distrito de Cruz de Humilladero. Los terrenos disponen de una superficie superior a los 10.100 metros cuadrados.

En el propio documento se recoge una imagen de una nave de la firma Saltoki, especializada en fontanería, climatización, baño, cerámica, electricidad, iluminación, fotovoltaica o movilidad eléctrica. Se apunta que el complejo incluirá una zona de almacén robotizado.

Se da la circunstancia de que esta empresa ya abrió el pasado mes de abril su primer punto de venta en Málaga, ubicado en el Polígono Industrial El Guadalhorce. El establecimiento está situado en la Carretera de la Azucarera Intelhorce.

Imagen incluida en la licencia de obras.

El expediente recoge el visto bueno técnico del Departamento de Licencias y Protección Urbanística, así como informes favorables de Bomberos, Parques y Jardines, la Sección de Información Geográfica y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

En particular, AESA autoriza la construcción de la nave, la instalación de una grúa torre y el uso de una grúa móvil, con una advertencia expresa sobre los límites de altura autorizados para todos los elementos de la edificación y los medios auxiliares.

La licencia también deja constancia de que la parcela está afectada por la servidumbre de la autovía A-357, aunque el Ayuntamiento entiende que, al tratarse de suelo urbano y no afectarse al dominio público viario, la autorización correspondiente queda implícita en la propia resolución, con apoyo en la Ley andaluza de Carreteras.

Además, el informe de Parques y Jardines autoriza la tala de un eucalipto de la especie camaldulensis, valorado en 1.015,54 euros.

Una vez terminadas las obras, la empresa deberá tramitar la declaración responsable para la primera ocupación y/o utilización, y después, en su caso, la comunicación de inicio de actividad ante el Servicio de Apertura.

La resolución fija un plazo de seis meses para iniciar las obras y de 36 meses para ejecutarlas, con posibilidad de prórroga si la licencia sigue siendo conforme con la ordenación urbanística vigente y las autorizaciones sectoriales continúan válidas.