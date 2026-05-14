Málaga da luz verde a un nuevo hotel y una gran zona comercial en Carretera de Cádiz

Imagen del solar sobre el que se plantea la construcción de un nuevo hotel en Carretera de Cádiz.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la construcción de un nuevo hotel y una gran zona comercial en la avenida Isaac Peral, 55, en Carretera de Cádiz. El proyecto, promovido por Grupo Empresarial del Paso, supone una inversión superior a los 8,1 millones de euros y ocupará una parcela de 4.767 metros cuadrados. El complejo se construirá en dos fases: primero la nave comercial y después el hotel de cinco plantas con sótano para aparcamientos. La operación ha recibido los permisos necesarios, incluyendo el de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, debido a la cercanía del aeropuerto de Málaga.

Nuevo y definitivo paso para la construcción de un nuevo hotel en el distrito de Carretera de Cádiz.

Tras la aprobación definitiva del estudio de detalle mediante el que se ordena este desarrollo inmobiliario, Grupo Empresarial del Paso tiene ya en sus manos la licencia de obras para la ejecución de un complejo que, al uso hotelero, suma el comercial.

El inmueble se levantará sobre una parcela de 4.767 metros cuadrados de la avenida Isaac Peral, 55. El solar se encuentra localizado entre las calles Eduardo Toldrá (Suroeste), Boccherini (Sureste), Alban Berg (Este), la avenida Isaac Peral (Oeste) y solar de la Urbanización Guadaljaire (Norte).

De acuerdo con los datos contenidos en el permiso municipal, que data del pasado 10 de abril, la operación contempla una inversión superior a los 8,1 millones de euros.

La actuación combina un establecimiento hotelero con una gran nave comercial y será ejecutada en dos fases.

La primera incluirá los trabajos de urbanización, movimiento de tierras y la construcción del edificio sur, reservado a uso comercial. La segunda se centrará en el edificio norte, destinado a explotación hotelera.

Según la documentación consultada, el complejo suma cerca de 10.000 metros cuadrados construidos sobre rasante y más de 1.200 metros bajo rasante.

El hotel ocupará un edificio de cinco plantas sobre rasante y un sótano para aparcamientos. Parte de la planta baja estará destinada tanto a usos comerciales como a los accesos del establecimiento. Las plantas superiores, de la primera a la cuarta, albergarán las habitaciones hoteleras.

El edificio comercial, por su parte, se concibe inicialmente como una gran nave diáfana con posibilidad de subdividirse en varias unidades independientes en función de la demanda futura.

Trámites

La operación se apoya en un estudio de detalle aprobado definitivamente por el Pleno municipal en septiembre de 2024 y ha ido superando durante los últimos meses todos los informes sectoriales necesarios.

Entre ellos destacan los permisos favorables emitidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.

La autorización de AESA era especialmente relevante debido a las servidumbres aeronáuticas derivadas de la cercanía del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. El organismo estatal dio luz verde al proyecto el pasado enero, incluyendo la instalación de una grúa torre para la ejecución de las obras.

La resolución municipal deja claro, no obstante, que la licencia queda condicionada a la presentación del proyecto de ejecución definitivo y de diversa documentación técnica antes del inicio efectivo de los trabajos.

La propuesta urbanística consolida la creciente presión inversora sobre Carretera de Cádiz, convertida en uno de los grandes focos de expansión inmobiliaria de Málaga capital, especialmente en los segmentos hotelero, comercial y de alojamiento turístico.