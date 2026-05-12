Málaga lanza una gran oferta de empleo público con 266 plazas para Bomberos, Policía y administrativos

Imagen de la Casona del Parque, sede del Ayuntamiento de Málaga. Amparo García

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado una Oferta de Empleo Público para 2025 con 266 plazas, de las que 150 son de nuevo ingreso y 116 de promoción interna. La convocatoria incluye 31 plazas para bombero y 16 para policía por turno libre, además de vacantes en áreas administrativas, técnicas, sociales y de oficios municipales. El 10% de las plazas está reservado para personas con discapacidad, incluyendo vacantes para discapacidad intelectual y enfermedad mental. La promoción interna representa 116 plazas, destacando 52 de administrativo, así como promociones específicas para Bomberos y Policía Local.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde este martes a las bases generales de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025, dotada con un total de 266 plazas, de las que 150 son de nuevo ingreso y 116 corresponden a promoción interna.

Entre las vacantes destacan especialmente las destinadas a reforzar dos de los servicios municipales con mayores necesidades de personal: el Real Cuerpo de Bomberos y la Policía Local. En concreto, la convocatoria contempla 31 plazas de bombero y 16 de policía por turno libre.

La oferta aprobada por el Consistorio se ajusta, según ha informado el equipo de gobierno, a la tasa de reposición de efectivos establecida legalmente y reserva además un 10% de las plazas para personas con discapacidad.

Dentro del turno libre, que suma 119 plazas, además de los puestos vinculados a seguridad y emergencias, se incluyen vacantes para distintas áreas administrativas, técnicas y sociales.

Entre ellas figuran 11 plazas de administrativo de Administración General, 10 de Auxiliar Administrativo, siete de Técnico de Administración General y cinco plazas de diplomado en Trabajo Social.

También se contemplan puestos especializados relacionados con Urbanismo, Ingeniería, Educación, Deportes, Archivos y Bibliotecas, así como plazas de oficios vinculadas a mantenimiento y servicios municipales.

En paralelo, el Ayuntamiento reserva cuatro plazas de Policía para militares de tropa y marinería y habilita otros siete puestos por movilidad sin ascenso y tres más para movilidad con ascenso.

Plazas de promoción interna

Uno de los aspectos más destacados de la oferta es el importante peso de la promoción interna, que alcanza las 116 plazas y supera ampliamente el límite del 25% fijado en la Ley de Función Pública de Andalucía, algo que el Ayuntamiento justifica en aplicación del acuerdo-convenio vigente.

De ellas, 101 plazas corresponden a personal funcionario y 15 a personal laboral.

En este apartado sobresalen las 52 plazas de administrativo de Administración General, así como promociones vinculadas a Bomberos y Policía Local, incluyendo nueve plazas de oficial de Policía, ocho de subinspector de Bomberos y tres de inspector de Extinción de Incendios.

La oferta también incorpora 27 plazas reservadas a personas con discapacidad, en cumplimiento de la normativa andaluza.

De ellas, 19 corresponden al turno general para personas con discapacidad, cinco están destinadas específicamente a personas con discapacidad intelectual y tres a personas con enfermedad mental.

Junto a la aprobación de las bases generales de la OEP, la Junta de Gobierno Local ha dado también el visto bueno al anexo específico para convocar 14 plazas de Administrativo de Administración General por turno libre, correspondientes a las ofertas de empleo de 2024 y 2025.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá una vez que el extracto de la convocatoria sea publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).