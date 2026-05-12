Investigan el robo de joyas de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de El Palo (Málaga)

La Virgen del Rosario de El Palo. Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de El Palo

Las claves

Las claves Generado con IA La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario de El Palo (Málaga) ha sufrido el robo de diversas joyas pertenecientes a la imagen y al Divino Infante. El robo se produjo el lunes 11 de mayo, cuando dos individuos accedieron al templo durante su horario de apertura y sustrajeron los objetos. La Hermandad ha presentado denuncia ante la Policía Nacional, aportando imágenes de las cámaras de seguridad y un listado detallado de las joyas robadas. No es la primera vez que la imagen de Nuestra Señora del Rosario sufre robos o desperfectos, lo que ha generado preocupación entre los miembros de la Hermandad.

La Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, Patrona y Protectora de El Palo ha sufrido un robo en el que le han sustraído diversas joyas.

El suceso, según han informado a través de un comunicado, se produjo durante la mañana del pasado lunes 11 de mayo.

Al aparecer dos individuos accedieron al interior del templo durante el horario de apertura de la misma y sustrajeron las joyas. Cabe señalar que las joyas robadas las portaban tanto el Divino Infante como Nuestra Señora del Rosario.

La Hermandad, tras ser consciente de lo sucedido, interpuso una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. Les ha facilitado imágenes registradas por las cámaras de seguridad y un listado detallado de los objetos sustraídos.

Por tanto, la investigación se encuentra en manos de la Policía Científica que trabaja para esclarecer lo sucedido.

La Hermandad también ha informado a su Director Espectacular asegurándole su “profundo malestar y preocupación existente entre los miembros de esta Corporación por la ubicación en la que actualmente se encuentra la imagen de Nuestra Señora, dado que no es la primera vez que sufre actos de robo o desperfectos”.