Málaga ya tiene adjudicatarios para su gran plan de VPO: más de 1.000 pisos repartidos por estos barrios

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado más de 1.000 viviendas de protección oficial y alojamientos temporales en 14 solares repartidos por varios barrios. El segundo lote, con 649 viviendas o 732 alojamientos en cinco suelos, ha sido adjudicado a Genivs, incluyendo ubicaciones como Avenida Marcelino Camacho y Cortijo Merino. El primer lote fue otorgado a la UTE Salas Fonshabit–Fundación Salas, con 179 viviendas y 55 alojamientos, y el tercero a ASCH Infraestructuras y Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas.

El Ayuntamiento de Málaga completa el puzle de piezas que componen su ambicioso plan para la construcción de más de un millar de viviendas de protección oficial y alojamientos temporales en suelos de equipamiento.

Cinco meses después de que pusiera en marcha el procedimiento de adjudicación, el equipo de gobierno ya tiene sobre su mesa la propuesta de adjudicación de los tres lotes en los que fueron repartidos los 14 solares seleccionados en diferentes barrios de la capital.

El último movimiento ha sido dado este lunes con la propuesta de la mesa de contratación de adjudicar el segundo de los paquetes inmobiliarios a Genivs.

Esta bolsa incluye cinco suelos, con 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos.

Forman parte de la misma:

Avenida Marcelino Camacho, 15 (máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos).

Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5 (máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos).

Avenida Andrés García Maldonado, 14 (máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos).

SLE-4 PPO Cortijo Merino (máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos).

SLE-5 PPO Cortijo Merino (máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos).

El pasado mes de marzo el mismo órgano eligió la propuesta de la UTE integrada por Salas Fonshabit–Fundación Salas, con 179 viviendas de protección oficial (VPO) y 55 alojamientos temporales, para el primero de los lotes.

Calle Massenet, 17: La propuesta desarrolla un programa de 84 viviendas protegidas, distribuidas en 51 de un dormitorio y 33 de dos dormitorios, incluyendo 4 viviendas adaptadas en planta baja. Dispone de 80 plazas de aparcamiento (76 + 4 adaptadas), además de plazas para motocicletas y 84 trasteros, uno por vivienda.

Calle Santa Matilde, 6: La propuesta presentada desarrolla un programa de 55 alojamientos protegidos de un dormitorio, de los cuales 2 son adaptados. Dispone de 29 plazas de aparcamiento (27 + 2 adaptadas), así como aparcamiento de bicicletas en planta baja.

Camino de la Gamera, 3: La propuesta desarrolla un programa de 53 viviendas protegidas adosadas de PB+1, de las cuales 51 son de 2 dormitorios y 2 son adaptadas (2 dormitorios + 1 estancia adaptada).

Calle Tanzania, 11: La propuesta incluye un programa de 42 viviendas protegidas, distribuidas en tipologías de 1 y 2 dormitorios, siendo las de 1 dormitorio el 55 % del total, e incluyendo 2 viviendas adaptadas en planta baja.

Y en abril hizo lo propio con el lote 3, que será desarrollado por ASCH Infraestructuras y Servicios y Fundación Casas Siglo XXI. Su oferta incluye la ejecución de 285 viviendas protegidas (157 de un dormitorio y 128, de dos).