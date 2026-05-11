Málaga ya tiene adjudicatarios para su gran plan de VPO: más de 1.000 pisos repartidos por estos barrios
La mesa de contratación propone la adjudicación del último lote de solares pendiente a Genivs.
Más información: Málaga lanza 14 solares para construir unas 1.400 viviendas en alquiler con precios de entre 450 y 600 euros
Las claves
Generado con IA
El Ayuntamiento de Málaga ha adjudicado más de 1.000 viviendas de protección oficial y alojamientos temporales en 14 solares repartidos por varios barrios.
El segundo lote, con 649 viviendas o 732 alojamientos en cinco suelos, ha sido adjudicado a Genivs, incluyendo ubicaciones como Avenida Marcelino Camacho y Cortijo Merino.
El primer lote fue otorgado a la UTE Salas Fonshabit–Fundación Salas, con 179 viviendas y 55 alojamientos, y el tercero a ASCH Infraestructuras y Fundación Casas Siglo XXI, con 285 viviendas protegidas.
El Ayuntamiento de Málaga completa el puzle de piezas que componen su ambicioso plan para la construcción de más de un millar de viviendas de protección oficial y alojamientos temporales en suelos de equipamiento.
Cinco meses después de que pusiera en marcha el procedimiento de adjudicación, el equipo de gobierno ya tiene sobre su mesa la propuesta de adjudicación de los tres lotes en los que fueron repartidos los 14 solares seleccionados en diferentes barrios de la capital.
El último movimiento ha sido dado este lunes con la propuesta de la mesa de contratación de adjudicar el segundo de los paquetes inmobiliarios a Genivs.
Esta bolsa incluye cinco suelos, con 21.919,10 m2 de superficie y 42.231,86 m2 de edificabilidad para un total de 649 viviendas o 732 alojamientos.
Forman parte de la misma:
- Avenida Marcelino Camacho, 15 (máximo de 122 viviendas o 137 alojamientos).
- Calle Ingeniero Agustín Escolano, 5 (máximo de 127 viviendas o 143 alojamientos).
- Avenida Andrés García Maldonado, 14 (máximo de 144 viviendas o 163 alojamientos).
- SLE-4 PPO Cortijo Merino (máximo de 152 viviendas o 171 alojamientos).
- SLE-5 PPO Cortijo Merino (máximo de 104 viviendas o 118 alojamientos).
El pasado mes de marzo el mismo órgano eligió la propuesta de la UTE integrada por Salas Fonshabit–Fundación Salas, con 179 viviendas de protección oficial (VPO) y 55 alojamientos temporales, para el primero de los lotes.
- Calle Massenet, 17: La propuesta desarrolla un programa de 84 viviendas protegidas, distribuidas en 51 de un dormitorio y 33 de dos dormitorios, incluyendo 4 viviendas adaptadas en planta baja. Dispone de 80 plazas de aparcamiento (76 + 4 adaptadas), además de plazas para motocicletas y 84 trasteros, uno por vivienda.
- Calle Santa Matilde, 6: La propuesta presentada desarrolla un programa de 55 alojamientos protegidos de un dormitorio, de los cuales 2 son adaptados. Dispone de 29 plazas de aparcamiento (27 + 2 adaptadas), así como aparcamiento de bicicletas en planta baja.
- Camino de la Gamera, 3: La propuesta desarrolla un programa de 53 viviendas protegidas adosadas de PB+1, de las cuales 51 son de 2 dormitorios y 2 son adaptadas (2 dormitorios + 1 estancia adaptada).
- Calle Tanzania, 11: La propuesta incluye un programa de 42 viviendas protegidas, distribuidas en tipologías de 1 y 2 dormitorios, siendo las de 1 dormitorio el 55 % del total, e incluyendo 2 viviendas adaptadas en planta baja.
Y en abril hizo lo propio con el lote 3, que será desarrollado por ASCH Infraestructuras y Servicios y Fundación Casas Siglo XXI. Su oferta incluye la ejecución de 285 viviendas protegidas (157 de un dormitorio y 128, de dos).
- C/ Ramón Ramos Martín, 2. Soliva. Edificio de 46 viviendas protegidas en un edificio de PB+3, distribuidas en 26 viviendas de un dormitorio y 20 viviendas de dos dormitorios.
- C/ Ramón Ramos Martín, 1. Soliva. 84 viviendas protegidas en tres edificios de PB+2. De las viviendas, 46 son de un dormitorio y 38, de dos dormitorios. La parcela dispone de sótano para aparcamiento y trasteros. Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen pistas deportivas, juegos infantiles y huerto urbano.
- Avda. Editor Ángel Caffarena, 27. Cañada Cardos. Edificio de 50 viviendas protegidas. Sótano+PB+2. Se distribuyen en 28 viviendas de un dormitorio y 22 viviendas de dos dormitorios. Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen juegos infantiles, y huerto urbano, pero no zonas deportivas, espacios de reunión ni zonas recreativas.
- C/ Píndaro, 20. Clínico. Programa de 63 viviendas en un edificio de PB+5, distribuidas en 35 viviendas de un dormitorio y 28 viviendas de dos dormitorios.Respecto a los espacios exteriores de uso común, se proponen juegos infantiles y huerto Urbano, pero no zonas deportivas, espacios de reunión ni zonas recreativas.
- C/ Navarro Ledesma, 32. Colonia Sta. Inés. El conjunto presentado desarrolla una propuesta con un programa de 42 viviendas en un edificio de PB+4, distribuidas en 23 viviendas de un dormitorio y 19 viviendas de dos dormitorios. Los espacios exteriores de uso común, propuestos para la parcela 14, son juegos infantiles, y huerto urbano, pero no zonas deportivas, espacios de reunión ni zonas recreativas.