Golpe al transporte ilegal de viajeros en Málaga: 3.000 controles y decenas de VTC retiradas en una gran operación

Vídeo de la operación de la Policía Local contra VTC fraudulentos.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga ha realizado cerca de 2.900 controles en una macrooperación contra el transporte ilegal de viajeros, retirando 36 vehículos por carecer de autorización. Se han presentado 71 denuncias administrativas por infracciones como circular sin renovar la licencia, uso indebido del vehículo o falta de matrícula reglamentaria. La investigación afecta a 25 empresas del sector, detectándose irregularidades laborales en cuatro de ellas, comunicadas a la Inspección de Trabajo. La operación destapó delitos como falsedad documental, suplantación de identidad y manipulación de tarjetas VTC, con dos personas detenidas y varios vehículos intervenidos.

La Policía Local de Málaga ha destapado una amplia red de irregularidades en el sector del transporte de viajeros tras una macrooperación que ha permitido detectar vehículos que operaban como VTC sin la correspondiente autorización, además de otras conductas presuntamente delictivas.

El dispositivo, denominado Transporte Legítimo, ha sido desarrollado por el Grupo de Investigación y Protección (GIP) en colaboración con el Servicio de Transporte de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

La investigación tenía como objetivo localizar, denunciar e inmovilizar vehículos que prestaban servicio de transporte de personas sin título habilitante.

Los operativos se han centrado especialmente en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, así como en zonas del centro y el oeste de la capital. En total, se han realizado casi 2.900 comprobaciones, que han derivado en la retirada de 36 vehículos al depósito municipal por carecer de autorización.

Además, los agentes han detectado un caso de un autotaxi procedente de otro municipio que también prestaba servicio sin habilitación.

En el marco de la operación, se ha inmovilizado un vehículo por circular sin seguro obligatorio y se han abierto diligencias penales en tres casos por falsedad documental, con dos personas detenidas.

Más de 70 denuncias administrativas y 25 empresas investigadas

A las actuaciones se suman 71 denuncias administrativas por infracciones como circular sin renovar la licencia, modificar el uso del vehículo sin autorización o carecer de matrícula reglamentaria.

La investigación ha alcanzado a 25 empresas del sector, y en cuatro de ellas se han detectado irregularidades en la contratación de conductores, que ya han sido comunicadas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La operación también ha destapado varios casos de especial gravedad en el ámbito penal.

En uno de ellos, un conductor de un supuesto VTC fue detenido tras comprobarse que utilizaba la matrícula de otro vehículo de la misma empresa. El coche fue intervenido y trasladado al depósito municipal.

En otro caso, un conductor fue identificado utilizando la identidad de su hermano, a quien suplantaba. Además, se descubrió que se encontraba en situación irregular en España y carecía de permiso de conducir.

En un tercer episodio, los agentes detectaron que una tarjeta VTC expedida por la Junta de Andalucía había sido manipulada, lo que abrió una nueva investigación penal.

La Policía Local también ha intervenido vehículos que simulaban ser VTC mediante el uso de matrículas azules o cambios de apariencia para el transporte de viajeros sin autorización.

Asimismo, se han detectado casos de vehículos que en el pasado estuvieron asociados a licencias VTC, pero que, tras su venta o sustitución, han seguido operando de forma irregular, en algunos casos a través de plataformas digitales de transporte que desconocían su situación real.