Hallan sin vida a un hombre en la playa de Huelin en Málaga capital

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre fue hallado sin vida en la playa de Huelin, en Málaga capital, la mañana del sábado. El hallazgo ocurrió junto a un merendero, tras recibir el 112 Andalucía varias llamadas alertando de la presencia del cuerpo. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento; no se ha revelado la identidad del hombre ni las circunstancias de la muerte. La Policía Nacional se encarga de la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Un hombre ha sido hallado sin vida en la mañana de este sábado en la playa de Huelin, en Málaga, junto a un merendero, según han confirmado fuentes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

El aviso se produjo sobre las 8.15 horas, cuando el 112 Andalucía recibió varias llamadas alertando de la presencia de una persona tumbada en la arena que podría estar sin vida. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios y de las fuerzas de seguridad.

A su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento del varón, sin que por el momento hayan trascendido más datos sobre su identidad ni las circunstancias de la muerte.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido. Por ahora, no se han facilitado más detalles sobre el suceso.