El renacer de uno de los edificios históricos del creador de la calle Larios de Málaga: así será su reforma energética

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía rehabilitará un emblemático edificio de Eduardo Strachan en el Paseo de la Farola para mejorar su eficiencia energética. El proyecto, con un presupuesto de 855.505,85 euros, incluye redacción y ejecución de obras, y persigue equilibrar sostenibilidad y conservación patrimonial. Las intervenciones abarcan sustitución de carpinterías, instalación de sistemas de aerotermia, renovación de iluminación y adaptación a la normativa de accesibilidad. El inmueble, construido en 1877 y protegido arquitectónicamente, presenta deterioros por desgaste y exposición al clima, lo que afecta su confort y funcionalidad.

Con más de un siglo de historia frente al mar, uno de los edificios del diseñador de la calle Larios de Málaga, Eduardo Strachan, que se levanta sobre el Paseo de la Farola, se prepara para iniciar una nueva etapa.

Este es justo el propósito que lleva a la Junta de Andalucía a activar la rehabilitación y la modernización de este inmueble emblemático. La finalidad es la de mejorar su eficiencia energética y adaptarlo a las exigencias actuales sin renunciar a su valor patrimonial.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha licitado un contrato mixto de servicios y obras que incluye tanto la redacción del proyecto como la ejecución de las actuaciones necesarias sobre este edificio administrativo, levantado en 1877 y catalogado con protección arquitectónica de grado I.

El procedimiento fija un presupuesto base de 855.505,85 euros (IVA incluido), con un plazo de siete meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de mayo.

El contrato se divide en dos lotes:

Lote 1: redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa de las obras y certificación energética final.

Lote 2: ejecución de las obras de rehabilitación energética, reforma y reparación del edificio.

Un edificio histórico junto al puerto

El inmueble, obra del arquitecto Eduardo Strachan, es un ejemplo del historicismo neoclásico de finales del siglo XIX. Se ubica en un enclave singular, en terrenos ganados al mar junto al Puerto de Málaga, y combina el edificio original con una ampliación realizada en los años 90.

Cuenta con una superficie construida de 2.351,84 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles, y ha sido objeto de distintas intervenciones a lo largo de su historia, incluida una rehabilitación integral entre 1991 y 1994 y otra actuación parcial en 2009.

Pese a su buen estado estructural general, el edificio presenta diversas deficiencias derivadas del desgaste y la exposición a las inclemencias meteorológicas.

Entre los problemas detectados destacan el deterioro de la carpintería de madera en fachada, con bisagras oxidadas y elementos dañados o desaparecidos, así como el mal estado de las contraventanas y algunos huecos cerrados de forma provisional.

También se ha identificado un notable deterioro en la cubierta de policarbonato del patio interior, que presenta filtraciones y pérdidas de material, afectando al interior del inmueble.

Estas carencias inciden directamente en el confort térmico del edificio, agravadas por la falta de climatización en parte de sus dependencias.

A ello se suman deficiencias en materia de accesibilidad, tanto en el acceso principal como en la configuración de espacios interiores, lo que obliga a su adaptación a la normativa vigente.

Una intervención centrada en la eficiencia energética

El proyecto plantea una rehabilitación enfocada en mejorar el comportamiento energético del edificio y modernizar sus instalaciones, respetando su carácter histórico.

Entre las actuaciones previstas destacan:

Sustitución de carpinterías y acristalamientos para mejorar el aislamiento.

Implantación de un sistema de aerotermia con recuperación de calor.

Renovación de la iluminación con tecnología eficiente.

Instalación de sistemas de control del consumo energético.

Adecuación del recinto de escalera para mejorar el aislamiento interior.

Estas intervenciones se aplicarán de forma parcial en distintos niveles del edificio, especialmente en la zona original protegida.

La actuación busca equilibrar la conservación del patrimonio con la necesidad de actualizar el edificio a los estándares actuales de sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia.

Con esta intervención, la Junta pretende mejorar el rendimiento energético del inmueble, al tiempo que garantizar su uso administrativo en condiciones adecuadas, prolongando su vida útil en uno de los enclaves más representativos del frente litoral malagueño.