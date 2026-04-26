Investigan la muerte de una mujer de 68 años en la calle Cristo de la Epidemia: se ha precipitado al vacío

Las claves

Las claves Generado con IA Una mujer de 68 años ha fallecido tras precipitarse desde una planta alta en la calle Cristo de la Epidemia, en Málaga. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte, barajando accidente, suicidio o la posible implicación de terceras personas. El suceso ocurrió sobre las tres de la tarde y el Servicio de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del incidente. A la zona acudieron Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios, que no pudieron salvar la vida de la mujer, activándose el protocolo judicial correspondiente.

Una mujer de 68 años ha sido localizada sin vida sobre la acera de la calle Cristo de la Epidemia de Málaga capital sobre las tres de la tarde de este domingo, 26 de abril. La Policía Nacional ha confirmado el fallecimiento y la apertura de la investigación sobre su muerte.

Al parecer, la mujer se precipitó al vacío desde una planta alta, a la altura del número 86 de la citada vía. El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía ha recibido varias llamadas alertando del suceso a primera hora de la tarde.

La investigación trata de conocer ahora si pudo ser una caída accidental o un suicidio y, por supuesto, descartar que pudiera haber terceras personas implicadas.

Tras conocer la sala operativa del 112 el suceso, se han trasladado a la zona la Policía Nacional, la Policía Local y los sanitarios, que nada pudieron hacer por salvar la vida de la señora. Así, se activó el protocolo judicial pertinente en estos casos. A las cinco de la tarde, aún no se había producido el levantamiento de cadáver.

Pide ayuda

Si te sientes mal o conoces a alguien que necesite ayuda, puedes llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad. También puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o con la Fundación Anar (900 20 20 10). Si prefieres hacerlo por chat, puedes usar acceder aquí o aquí.

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