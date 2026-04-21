Así cambiará por dentro el viejo 'Edificio Negro' de Málaga: 20 millones para borrarlo y empezar de nuevo

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía invertirá cerca de 20 millones de euros en la reforma integral del antiguo 'Edificio Negro' de Málaga, ahora blanco. La remodelación, dividida en dos fases, actualizará instalaciones, modernizará espacios y optimizará el uso para los 700 empleados que alberga el inmueble. El proyecto centralizará servicios como comedor y vending, reducirá el tamaño del Salón de Actos y priorizará la seguridad contra incendios. Se mantendrán elementos simbólicos de los años 70, como los mosaicos geométricos, integrando la esencia original con tecnología moderna.

Doce años después de que se cambiase por completo la imagen del histórico Edificio Negro de Málaga, convirtiéndolo en blanco, la Junta de Andalucía empieza a poner las bases de una profunda transformación que, de hacerse efectiva, supondrá una inversión cercana a los 20 millones de euros.

Antes de alcanzar ese hito, la Empresa Pública de Gestión de Activos (EPGASA) ha abierto el concurso para la redacción del proyecto y dirección de obras de la profunda operación a la que será sometido un inmueble construido entre 1971 y 1975.

Bajo el diseño de Dionisio Hernández Gil, es una pieza exenta que sigue las trazas de la arquitectura de Mies van der Rohe y su famoso Seagram Building. Se levanta sobre una parcela de 7.433 metros, con una superficie construida de algo más de 23.000 metros cuadrados. Y todo ello sobre 16 plantas sobre rasante, a las que sumar tres bajo tierra.

Aunque en 2014 se renovó su "piel" exterior con una fachada ventilada para mejorar la eficiencia energética, su interior mantiene los materiales e instalaciones originales, que hoy presentan un deterioro notable.

Transformación del antiguo 'Edificio Negro'.

El pliego de condiciones técnicas que sirve de base a este servicio destaca la necesidad de actuar sobre "bastantes aspectos del edificio", más aún cuando desde su construcción "nunca se ha llevado a cabo una actuación completa que permita adecuarlo a las necesidades que hoy en día precisa un Edificio Administrativo".

En este sentido, se remarca la necesidad de una reforma integral que permita actualizar y modernizar sus instalaciones y alcanzar un aprovechamiento óptimo y ordenado de los espacios.

"Esta remodelación es cada vez más urgente no sólo debido a la necesidad de espacio para uso administrativo, sino a la deteriorada imagen interior que refleja en sus materiales e instalaciones; en definitiva, a la antigüedad del mismo", se apostilla.

El reto de las dos fases

Para no interrumpir la actividad de los 700 trabajadores que alberga el edificio, la reforma se ha planificado en dos grandes bloques de ejecución:

Fase 1 (Presupuesto: 5,8 millones de euros) : Se centrará en el "esqueleto" y las zonas comunes. Incluye la planta baja, los tres sótanos, la planta técnica de cubierta (15.ª) y la planta 14, que se reformará de forma integral para que sirva de "prototipo" o modelo de diseño para el resto del edificio. También se renovarán todos los núcleos de aseos y las redes verticales de instalaciones de todas las plantas.

: Se centrará en el "esqueleto" y las zonas comunes. Incluye la planta baja, los tres sótanos, la planta técnica de cubierta (15.ª) y la planta 14, que se reformará de forma integral para que sirva de "prototipo" o modelo de diseño para el resto del edificio. También se renovarán todos los núcleos de aseos y las redes verticales de instalaciones de todas las plantas. Fase 2 (Presupuesto: 12,8 millones de euros): Una vez validado el modelo, se procederá a la remodelación sistemática de las plantas de oficinas restantes (de la 1.ª a la 13.ª).

En el documento inicial se destaca la existencia de espacios, como la antigua cafetería, que se encuentran sin uso, mientras que otros están infrautilizados, como el Salón de Actos. Además, las áreas de recepción y distribución resultan sobredimensionadas para las nuevas formas de atención a la ciudadanía, cada vez más digitalizadas.

"Es necesario replantear el modelo con el que la Administración debe interaccionar con el usuario, modernizándose en los medios de relación y apostando por espacios donde el ciudadano encuentre una puerta de acceso y apoyo en su relación con la Administración, y para ello, se deben generar nuevos espacios tecnológicos, de autogestión, que favorezcan la transparencia y la satisfacción de la ciudadanía", se destaca.

Por otro lado, el actual Salón de Actos, con capacidad aproximada de 250 butacas, dispone de un aforo superior a lo que realmente precisa la sede. Esto obliga a subdividir el espacio, generando un Salón de Actos algo más reducido, de unas 175 butacas, y un aula de formación de uso común de unos 80 metros.

Imagen de la cafetería.

Aspectos llamativos

La logística de la obra dejará imágenes curiosas. Para poder vaciar la planta baja, las organizaciones sindicales se trasladarán temporalmente a módulos prefabricados de 180 metros cuadrados instalados en las zonas ajardinadas del propio recinto.

El proyecto pone fin a la proliferación de pequeños offices con microondas y cafeteras en las plantas, centralizando estas necesidades en un gran comedor común y zona de vending en la planta baja. Esta medida busca optimizar los espacios de trabajo y eliminar riesgos de sobretensión e incendio.

Uno de los mayores desafíos para los arquitectos será trabajar con la reducida altura libre del edificio.

A diferencia de los estándares modernos de oficinas, las plantas del Edificio Negro miden solo 2,84 metros hasta el forjado, una escala más propia de viviendas. Esto obliga a diseñar sistemas de climatización y techos técnicos extremadamente compactos para evitar una sensación de angustia espacial.

Seguridad reforzada y respeto al origen

La seguridad contra incendios es una prioridad crítica. El pliego exige un estudio exhaustivo de la fachada ventilada instalada hace una década, el sellado cortafuegos de todos los pasos de instalaciones y la sustitución de puertas para garantizar la sectorización total.

Pese a esta modernización radical, el proyecto se compromete a preservar la esencia del edificio. Se mantendrán elementos simbólicos como los mosaicos geométricos que dan la bienvenida en el acceso a los ascensores y escaleras, un guiño al diseño original de los años 70 que convivirá con la nueva tecnología de vanguardia.

Los profesionales interesados en este concurso, cuyo valor de licitación es de 499.106 euros, tienen hasta el 20 de mayo de 2026 para presentar sus propuestas.