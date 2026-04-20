Gran operación en el Centro de Málaga: un inversor catalán compra el local de Druni en Félix Sáenz

Imagen del local comercial de Druni en el Centro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Un inversor catalán ha adquirido el mayor local de la Plaza Félix Sáenz en el centro de Málaga, anteriormente propiedad de un fondo internacional. El local, alquilado actualmente por Druni, cuenta con cerca de 2.000 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y está ubicado en un edificio histórico de 1912. La operación, gestionada por Savills y Laborde Marcet, subraya el interés de los inversores privados por activos comerciales prime en ubicaciones consolidadas de Málaga. La adquisición forma parte de una estrategia de diversificación inmobiliaria y apuesta por el valor patrimonial y a largo plazo del activo.

Un inversor catalán acaba de cerrar la compra del mayor local existente en la Plaza Félix Sáenz, localizada en uno de los grandes ejes comerciales de Málaga.

El inmueble objeto de la operación, en la que ha participado la consultora Savills, estaba hasta ahora en manos de un fondo internacional.

La información aportada por Savills no precisa el importe de la adquisición. El comprador ha sido asesorado por Laborde Marce.

El activo, situado en el número 4 de la plaza Félix Sáenz, en pleno Centro histórico y alquilado a Druni, cuenta con una superficie total cercana a los 2.000 metros cuadrados.

Los mismos se distribuyen en un local comercial de 847 metros cuadrados en planta baja y una primera planta de 1.088 metros, lo que lo convierte en una de las propiedades comerciales más relevantes del entorno prime malagueño por dimensión, ubicación y valor estratégico.

El inmueble forma parte de un edificio histórico construido en 1912, considerado uno de los referentes arquitectónicos del centro de Málaga y situado sobre el solar del antiguo Mercado de Abastos.

La propiedad se encuentra en uno de los puntos de mayor tránsito peatonal de la ciudad, dentro del eje comercial que conecta calle Larios, plaza Félix Sáenz y el entorno de Atarazanas, hacia donde se expande la zona comercial.

Para Juan Pedro Hernández, director de High Street Retail en Savills Andalucía, "la operación pone de manifiesto el interés sostenido de inversores privados por activos prime en ubicaciones consolidadas. Málaga está más activa que nunca en el mapa de la inversión retail".

Por su parte, Tomás Essomba, Senior Consultant Capital Markets de Laborde Marcet, comenta que la adquisición se enmarca en una “estrategia de diversificación de la cartera inmobiliaria del inversor, con un claro enfoque patrimonial y de largo plazo”.