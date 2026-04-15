Málaga busca dónde aparcar tras el CaixaForum: estas son las soluciones para resolver la pérdida de 300 plazas

Imagen de la explanada sobre la que este lunes empieza a construirse el CaixaForum Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El inicio de las obras del CaixaForum en Málaga ha provocado la eliminación de unas 300 plazas de aparcamiento en la zona. El Ayuntamiento trabaja en alternativas, como la posible cesión temporal de una parcela en calle Corregidor Antonio Bobadilla para crear entre 80 y 90 plazas nuevas. Se estudia la reordenación del tráfico en la plaza Manuel Azaña y calles cercanas para ganar hasta 80 plazas adicionales de estacionamiento. Vecinos proponen nuevas ubicaciones para aparcamientos de residentes, cuyas opciones están siendo evaluadas por el Área de Movilidad del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Málaga reacciona en plena polémica por el inicio de las obras del CaixaForum, que ha supuesto la eliminación de unas 300 plazas de aparcamiento.

El Consistorio ha informado este miércoles de que Movilidad, Urbanismo y el distrito Cruz del Humilladero están trabajando en distintas opciones para la creación de plazas de aparcamientos alternativas destinadas a los vecinos de las barriadas de Los Corazones y de Portada Alta de este distrito.

Una de las primeras medidas es la posible cesión de uso temporal por parte de Junta de Andalucía de una parcela en la calle Corregidor Antonio Bobadilla (donde se ubicaba la escuela infantil Tiro de Pichón, que cesó su actividad en el presente curso) para convertirla en aparcamiento en superficie con unas 80 o 90 plazas.

Ordenación de la parcela sobre la que se levantará el CaixaForum de Málaga.

En segundo lugar, en el marco de la reordenación de tráfico prevista en la plaza Manuel Azaña, se está estudiando la disposición de los aparcamientos en superficies de distintas calles de la zona, para ganar plazas de estacionamiento. Con esta medida se podrían alcanzar hasta 80 plazas más.

Por último, desde el mes de octubre del pasado año, fecha en la que se iniciaron las conversaciones y encuentros con vecinos de la zona para informarles del cambio de la disposición actual del tráfico de Manuel Azaña, se ha venido trabajando en la actualización de los estudios de los aparcamientos para residentes previstos en dos ubicaciones de Portada Alta (calle Luis F. Pallarés Peinado y Calle Nicolás Isidro) y otras dos en Los Corazones (calle Antonio de Bobadilla y calle Francisco De Molina).

Estas propuestas no fueron validadas por algunos vecinos en la última reunión entre Movilidad y el distrito, los cuales propusieron otras dos ubicaciones para la construcción de un aparcamiento de residentes en la zona (en la calle corregidor Francisco de Luján y en la pista de fútbol de albero existente entre las calles Argentea, Gustavo García Herrera y Pedro Luis Gálvez), cuya viabilidad está siendo estudiada por el Área de Movilidad.