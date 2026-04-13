El Metro de Málaga avanza hacia el Nuevo Hospital: adjudicada la dirección de obra del tramo final

Imágenes del nuevo Hospital Virgen de la Esperanza y de la línea de Metro al entorno del Civil.

Las claves nuevo Generado con IA Adjudicada la dirección de obra del Subtramo III del Metro de Málaga, que conecta las calles Eugenio Gross y Blas de Lezo. La UTE Betancourt Ingenieros S.L.P. e ICYFSA Ingeniería S.L. ha logrado el contrato por 1.458.500 euros, tras obtener la máxima puntuación entre 11 licitadores. El tramo supervisado abarca 510 metros e incluye la construcción de la estación Hospital Civil, junto al futuro complejo sanitario. El contrato tiene una duración de 39 meses y su ejecución está cofinanciada con fondos europeos FEDER, destacando la importancia del proyecto para la movilidad sostenible en Málaga.

La maquinaria administrativa para que el Metro de Málaga alcance el Nuevo Hospital Virgen de la Esperanza sigue quemando etapas.

La Mesa de Contratación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha propuesto formalmente la adjudicación de la asistencia técnica para la dirección de obra del Subtramo III, que conecta las calles Eugenio Gross y Blas de Lezo.

Este paso es fundamental, ya que la dirección de obra funciona como la representación directa de la Administración regional a pie de tajo, velando por la exacta ejecución técnica y económica de los trabajos.

Tras un proceso altamente competitivo al que concurrieron 11 licitadores, la propuesta mejor valorada ha sido la presentada por la UTE Betancourt Ingenieros S.L.P. e ICYFSA Ingeniería S.L., obteniendo 99,80 puntos sobre 100. El importe de adjudicación asciende a 1.458.500,00 euros (IVA excluido).

La UTE ganadora obtuvo la máxima puntuación en los criterios sujetos a juicio de valor (45 puntos modificados), superando a otras diez alianzas de ingeniería de primer nivel.

El equipo seleccionado se encargará de supervisar un tramo de 510 metros de longitud bajo las calles Eugenio Gross, Blas de Lezo y la avenida Simón Bolívar.

El contrato tiene una duración de 39 meses, distribuidos en un mes preparatorio, el periodo de ejecución material y dos meses finales para la redacción de informes técnicos.

La labor de esta asistencia técnica será crítica, ya que debe "cuidar la exacta ejecución del proyecto" tanto en sus aspectos técnicos como económicos, realizando el control desde el inicio hasta la recepción definitiva, incluyendo el periodo de garantía de dos años.

Este tercer subtramo es especialmente relevante porque contempla la construcción de la única estación de este tramo, denominada Hospital Civil. La parada se localizará junto al futuro complejo sanitario.

Las obras de infraestructura y superestructura de este tajo cuentan con un presupuesto base de licitación de 61,65 millones de euros. Tanto los trabajos materiales como esta asistencia técnica y el control de calidad están cofinanciados con fondos europeos FEDER, subrayando la importancia estratégica de la infraestructura para la movilidad sostenible de la ciudad.