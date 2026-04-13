Adiós a la heladería Jumais de Teatinos: cierra tras 26 años para luchar por la custodia de un hijo

Las claves nuevo Generado con IA La heladería Jumais de Teatinos, en Málaga, cierra sus puertas tras 26 años de actividad, no por motivos económicos sino por cuestiones familiares. Sus dueños han decidido cerrar para centrar sus esfuerzos en la lucha por la custodia compartida de su hijo, tras una separación que limita el tiempo que pueden pasar con él. La familia agradece a clientes, empleados y proveedores por el apoyo recibido y destaca que Jumais ha sido más que una heladería: un lugar de confianza y amistad para el barrio. El cierre también es un llamamiento a la igualdad en las custodias, reivindicando que los hijos puedan compartir tiempo por igual con ambos progenitores y sus familias.

No todos los cierres de negocios tienen que ver con la bajada de las ventas o por la subida de los alquileres. Hay casos, como el ahora conocido en Málaga capital, que van mucho más allá de problemas económicos puntuales.

Esto es justo lo que ha ocurrido con la popular heladería Jumais, situada en el barrio de Teatinos. Durante más de dos décadas ha sido referencia para estudiantes universitarios y vecinos que ahora van a tener que buscar un lugar alternativo.

Porque Jumais cierra sus puertas. Tras 26 años de historia familiar, sus dueños han anunciado que bajan la persiana de la heladería y la softería. Y no por razones económicas ni de falta de clientes, sino por una situación personal que no pueden seguir conciliando con la actividad diaria: la lucha por la custodia compartida de su hijo, que los deja solo con fines de semana y las tardes de miércoles.

En una carta dirigida a clientes, empleados, proveedores y vecinos, la familia reconoce que, durante más de dos décadas, Jumais ha sido más que una heladería: un proyecto compartido, un lugar de confianza y amistad.

"En estos 26 años con el negocio familiar hemos vivido una muy buena experiencia con ustedes, compartiendo buenos momentos", escriben. Agradecen a todos sus clientes, actuales y antiguos, a empleados y a proveedores su apoyo constante y recalcan que, pese a la emoción del cierre, la amistad y la confianza recibidas no las olvidarán jamás.

Una familia, un negocio, una decisión difícil

La decisión de cerrar tiene origen en la separación de Juan, el padre del pequeño, de la madre de su hijo.

Según se relata, Juan, que trabaja en el negocio como autónomo, se ha encontrado con que, a pesar de haberse implicado siempre plenamente en la educación y el cuidado del niño, la Administración judicial no quiere concederle una custodia compartida, pese a que el local solo abre ocho meses al año y que siempre ha estado presente y activo en la vida del pequeño.

De acuerdo con el régimen fijado, la familia solo podrá ver al niño los sábados y domingos alternos y las tardes de los miércoles. Ese horario, explican, supone un cambio radical y doloroso en su rutina familiar.

Imagen de la carta pegada en la fachada de la heladería.

"Es algo que no vamos a poder asimilar", confiesan, y por eso deciden cerrar Jumais para centrar toda su energía en la lucha por la custodia compartida y en el bienestar presente y futuro del pequeño, que, insisten, "no tiene culpa de nada" y será, sin embargo, el más afectado.

De heladería a causa social

Lo que comenzó como un anuncio de cierre de negocio se convierte en un llamamiento a la igualdad, justicia y equidad entre hombres y mujeres. La familia subraya que no son los únicos afectados por estas leyes y que existe una parte de la sociedad que siente que la normativa de custodias no garantiza una verdadera igualdad de trato entre progenitores.

Para ellos, un hijo debe estar con su madre y con su padre por igual, así como con sus tíos, primos y familia paterna.

Jumais, fundada en el año 2000 y consolidada en la zona de Teatinos, se ha construido como una heladería artesanal muy querida por la comunidad universitaria malagueña y por los vecinos de la zona, que la han convertido en punto de referencia para celebraciones, estudios y encuentros informales.

Sus helados caseros, la variedad de sabores y la cercanía del trato han hecho que la heladería figure entre los establecimientos emblemáticos de la ciudad, con una clientela que se siente parte de la historia del local.