La Policía de Málaga atrapa al joven que llenó de grafitis fachadas del Centro y un edificio histórico

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Local de Málaga ha identificado a un joven de 26 años como autor de varios grafitis en fachadas y mobiliario urbano del Centro Histórico. Una de las pintadas afectó al edificio de la Agrupación de Cofradías, catalogado como Bien de Interés Cultural. El joven, con antecedentes por grafitis, fue identificado gracias al análisis de imágenes de videovigilancia y estudios grafonómicos. La investigación ha derivado en una denuncia administrativa y un atestado remitido a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.

La Policía Local de Málaga ha esclarecido la autoría de varias pintadas vandálicas realizadas en fachadas y mobiliario urbano del Centro Histórico de la ciudad.

El presunto autor es un joven de 26 años, al que se le han leído sus derechos como investigado no detenido por presuntos delitos de daños y contra el patrimonio histórico, ya que una de las fachadas afectadas es la sede de la Agrupación de Cofradías, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC).

La investigación se inició tras detectarse pintadas en plaza de San Pedro de Alcántara, en un establecimiento de calle Tejón y Rodríguez y en la calle Muro de San Julián, donde se ubica el edificio de la Agrupación de Cofradías. Según la Policía Local, el autor empleó aerosoles y rotuladores para realizar los grafitis.

Agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP), especializados en rastreo de redes sociales y otras fuentes abiertas de Internet, analizaron las pintadas mediante un estudio grafístico con método grafonómico, cruzando esa información con imágenes de cámaras de videovigilancia municipales y privadas. Fruto de estas diligencias, los policías lograron identificar plenamente al presunto responsable.

Los agentes comprobaron que el joven ya contaba con un expediente administrativo de abril de 2024 por otra infracción a la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano, también por la realización de grafitis.

A raíz de la nueva investigación, el GIP remitió un informe al Grupo de Protección de la Naturaleza (GRUPRONA) de la Policía Local, que ha confeccionado el atestado y levantado una nueva acta de denuncia administrativa por infracción a la ordenanza de Convivencia por realizar grafitis, pintadas y garabatos.

La denuncia administrativa queda supeditada a la resolución judicial que pueda adoptarse en la causa penal por daños y delito contra el patrimonio histórico.

Los agentes han informado como perjudicados u ofendidos por el hecho delictivo al establecimiento afectado, a la Agrupación de Cofradías y al propio Ayuntamiento de Málaga, remitiendo el atestado con todas las actuaciones a la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente.