Mini promoción de VPO en Málaga; formalizan el contrato para construir 5 pisos sociales junto a Carlos de Haya

Infografía de las VPO proyectadas en la calle Haití, en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha formalizado el contrato para construir 5 viviendas de protección oficial (VPO) en la calle Haití, cerca de la avenida Carlos de Haya. La promoción será ejecutada por la empresa CFVC Construcciones, con un coste de 875.855 euros y un plazo de obras de 12 meses. Las viviendas tendrán entre 52 y 60 metros útiles, dos dormitorios, un baño y estarán dirigidas a familias con ingresos inferiores a 46.200 euros anuales. El precio de venta estará limitado, fijando el valor de referencia en 2.523 euros por metro útil.

El Ayuntamiento de Málaga activa la cuenta atrás para la construcción de 5 viviendas de protección oficial (VPO) cerca de la avenida Carlos de Haya.

Tras no pocos vaivenes y un concurso que llegó a quedar desierto por falta de ofertas, la Sociedad Municipal de la Vivienda acaba de formalizar el contrato de ejecución de esta pequeña promoción residencial en la calle Haití.

La operación va a ser desarrollada por la empresa CFVC Construcciones. La oferta económica rebaja el coste de la intervención a 875.855 euros (IVA incluido), siendo el plazo de los trabajos de 12 meses.

Esta actuación residencial se plantea sobre un solar de apenas 138,82 metros cuadrados situado en el distrito de Cruz de Humilladero. En concreto, la parcela se localiza junto a la Avenida Carlos de Haya.

En el mismo se dibuja un edificio entre medianeras de planta baja más cuatro alturas. La vivienda prevista en la planta baja contará con 52,42 metros útiles, 2 dormitorios, un baño y salón comedor-cocina.

Las restantes viviendas se ubican en las otras cuatro plantas, con poco menos de 60 metros útiles, dos dormitorios, un baño, un salón-comedor y cocina con lavadero.

El régimen de venta establecido para esta promoción es de precio limitado, lo que supone que el valor de referencia por metro útil es de 2.523 euros.

Las viviendas se destinarán a personas o unidades familiares demandantes de viviendas protegidas en el registro municipal de demandantes de viviendas cuyos ingresos anuales no superen 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM): 46.200 euros/año como ingresos máximos de la unidad familiar.