La Casa del Guardia frena a sus clientes para que no hagan de la parada del Metro una barra improvisada en Semana Santa

Una imagen de la barra improvisada el año pasado // El cartel de la Casa del Guardia este año. José Luis Rueda // Casa del Guardia

Las claves nuevo Generado con IA La Casa del Guardia pide a sus clientes que no saquen consumiciones a la calle ni usen la parada del Metro como barra improvisada durante la Semana Santa. En 2023, una foto viral mostró a clientes usando el murete de la estación de Atarazanas como barra para bebidas y comida. El establecimiento ha colocado de nuevo este año un cartel advirtiendo sobre esta práctica, buscando evitar que se repita el comportamiento. Desde el incidente viral, la mala práctica parece haber disminuido o dejado de llamar la atención en redes sociales.

La llegada del Metro de Málaga a la Alameda Principal a finales de marzo de 2023, cuando la ciudad contaba los días para el arranque de la Semana Santa, puso a disposición de los clientes de la Casa del Guardia una barra improvisada sobre la que colocar sus bebidas cuando pisaban la calle para ver las procesiones.

El comportamiento de aquellos días hizo que el propio negocio tomase cartas en el asunto y pidiese a sus clientes que evitasen ese hábito.

Y, desde ese momento, no ha dejado de hacerlo. Este año vuelve a poner en la puerta de su establecimiento un cartel de advertencia: "Por favor no saque la consumición a la calle. Por favor no use la parada del Metro como barra".

Todo ello después de que el Jueves Santo de 2023 se hiciese viral una fotografía de un tuitero, José Luis Rueda. En la misma, quedaba retratado un grupo de comensales que sacaban aprovechamiento a uno de los muretes laterales de la entrada a la parada de Atarazanas.

Sobre esta especie de poyete, depositaban las bebidas y hasta platos de comida.

"Que el Ayuntamiento de Málaga te ponga una barra de bar gratis no tiene precio, para todo lo demás tienes a Mahos", expresaba Rueda en su mensaje, que obtuvo varias respuestas críticas.

Con el paso de los años, parece que la mala práctica de los clientes no se ha vuelto a repetir. O al menos no ha sido motivo de atención y denuncia en las redes sociales.