Semana Santa 2026: qué dice el informe que abre la Puerta del Sol de la Catedral de Málaga a las procesiones

El Señor de las Penas entrando a la Catedral de Málaga. L. M. Gómez Pozo

Las claves nuevo Generado con IA La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga aprueba por unanimidad la apertura de la Puerta del Sol de la Catedral para las procesiones de Semana Santa 2026. El cambio de postura se basa en argumentos de seguridad ciudadana, tradición histórica y una reciente modificación legal que permite instalaciones temporales en Bienes de Interés Cultural. Un informe histórico confirma el uso de la Puerta del Sol por cofradías en el siglo XIX, desmontando la idea de que sea una práctica reciente. La instalación de una rampa será temporal y reversible, permitiendo la entrada de cofradías y mejorando la gestión de grandes concentraciones de personas durante la Semana Santa.

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga ha pasado de rechazar al menos en dos ocasiones la apertura de la Puerta del Sol de la Catedral (la situada en el lateral sur) para el acceso de las cofradías de Semana Santa a bendecirla por unanimidad.

El acta oficial de la sesión del pasado 11 de febrero permite hacer un recorrido histórico sobre la inseparable relación del templo malagueño y la Semana Santa de la capital de la Costa del Sol.

Elemento que adquiere enorme importancia en el cambio de postura expresado en los últimos años por el ente cultural.

El órgano consultivo combina ahora argumentos de seguridad ciudadana, tradición histórica y un cambio legal reciente para concluir que la intervención es compatible con la protección del templo como Bien de Interés Cultural.

​El expediente se apoya en un informe histórico externo sobre las estaciones de penitencia en la Catedral y la viabilidad del uso procesional de la Puerta del Sol, elaborado por un catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga.

En el mismo se reconstruye la vinculación del templo con la Semana Santa desde el siglo XVI, identificando distintos itinerarios internos —naves laterales, girola y crucero— y constatando que la entrada y salida habitual de las cofradías se hacía por la Puerta de las Cadenas, aunque con excepciones documentadas.

​Entre esas excepciones, se alude a varios casos del siglo XIX en los que se usó la puerta principal o la propia Puerta del Sol para el paso de las hermandades.

La Archicofradía del Paso, por ejemplo, accedió a la Catedral por la Puerta del Sol al menos en 1866, 1885 y 1893, lo que desmonta la idea de que ese acceso sea una invención reciente y refuerza su legitimidad histórica.

Sobre esta base, la Comisión asume el concepto de la Catedral como Statio Urbis, punto culminante y simbólico del itinerario procesional, y entiende que facilitar la entrada por la Puerta del Sol encaja en esa tradición de larga duración.

​24.000 personas y un nuevo equilibrio entre seguridad y patrimonio

Uno de los apartados clave del acta se titula explícitamente Justificación por razones de seguridad ciudadana. La Comisión recuerda que el cambio del recorrido oficial en 2019 se adoptó para adaptar la Semana Santa a las necesidades de la Málaga actual: reducir la densidad de público en determinados puntos, ampliar las zonas de evacuación y servicios y evitar sobreaforos.

​El documento cifra en unas 24.000 personas las que se distribuyen a lo largo del recorrido y concluye que, en ese contexto, resulta “tarea imposible” mantener el acceso de las cofradías únicamente por la Puerta de las Cadenas.

La apertura de la Puerta del Sol y la instalación de una rampa se presentan así como una condición necesaria para garantizar la seguridad y la gestión de masas, no como una simple cuestión estética o de comodidad para los tronos.

​El dictamen de 2026 no se explica sólo por la historia o la seguridad. La Comisión subraya el impacto del Decreto‑ley 3/2024, que añadió un apartado 4 al artículo 19 de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Esa modificación establece que no se considerará contaminación visual o perceptiva en un Bien de Interés Cultural aquellas instalaciones temporales o efímeras necesarias para la celebración de eventos culturales, turísticos, religiosos, deportivos o recreativos, siempre que no produzcan deterioro físico del bien ni menoscaben sus valores culturales.

​A la luz de ese cambio normativo, la rampa y el resto de elementos asociados a la Puerta del Sol pasan a encuadrarse como una instalación efímera y reversible, necesaria para un evento religioso, que no altera de forma permanente la configuración de la Catedral.

El acta insiste en el carácter temporal de la actuación —acotada a los meses de marzo y abril de 2026— y en que, una vez desmontada, el monumento recupera su configuración habitual.

​La Comisión añade incluso un argumento patrimonial inesperado: la rampa recupera en buena parte la rasante original del Postigo de los Abades, modificada en el siglo XX para igualar las cotas de Molina Lario, Santa María y Cortina del Muelle, de modo que, mientras esté instalada, permite apreciar el trazado antiguo de la calle.

​La Comisión adopta expresamente la idea de "simbiosis o inexistencia de incompatibilidad" entre las celebraciones de la Pasión y el papel determinante de la Catedral como escenario de la procesión, formulación que ya aparecía en la resolución de 2022 de la Delegación de Cultura.

Tres tiempos para la Puerta del Sol: 2020, 2022 y 2026

La decisión unánime de 2026 llega después de un recorrido accidentado, que el propio expediente reconstruye. En 2020, la Delegación de Cultura emitió un informe desfavorable sobre la intervención proyectada en la Puerta del Sol, al considerar que no era compatible con la protección de la Catedral como BIC ni con la normativa vigente, y entendiendo que generaba una afección inaceptable a la imagen del monumento.

​En 2022, la Comisión Provincial de Patrimonio volvió a pronunciarse en contra de una nueva propuesta similar para la puerta sur.

Sin embargo, la decisión final fue distinta: la entonces delegada territorial de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, Carmen Casero, separándose del sentido del informe del órgano consultivo, firmó el 25 de febrero de 2022 una resolución que autorizaba las actuaciones solicitadas.

​Casero motivó aquella resolución en la legislación estatal sobre patrimonio inmaterial —la Ley 10/2015 y el Real Decreto 384/2017—, que recogen expresamente la inexistencia de incompatibilidad entre las celebraciones de la Pasión y el papel determinante de la Catedral como escenario del desarrollo de la procesión.

Ahora llega un acto, cuando el órgano consultivo informa favorablemente y por unanimidad la rampa y el uso procesional de la Puerta del Sol, ya sin fracturas internas.

El nuevo dictamen se apoya en un informe histórico más sólido, en la lectura de la Semana Santa como patrimonio inmaterial y en el respaldo del Decreto‑ley 3/2024 sobre instalaciones efímeras en BIC, de modo que el argumento que en 2022 sostuvo sólo la Delegación se convierte ahora en doctrina compartida por los técnicos.