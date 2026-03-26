El Metro de Málaga ofrecerá hasta 68 horas seguidas de servicio en Semana Santa pese a los paros por la huelga

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga ofrecerá 68 horas seguidas de servicio entre Miércoles y Viernes Santo, con horarios ampliados también el Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Viernes Santo. Los paros parciales convocados para Lunes, Miércoles y Jueves Santo podrán modificar la frecuencia de paso durante ciertas horas, con intervalos de 7 a 8,5 minutos en las líneas afectadas. La estación Atarazanas funcionará con normalidad, salvo el Lunes y Jueves Santo entre las 21:00 y 23:00, cuando solo estará disponible para el acceso de viajeros. El dispositivo especial incluye refuerzo de personal operativo y de seguridad, así como la ampliación del horario de la Oficina de Atención al Cliente en la estación de El Perchel.

Metro de Málaga activará un dispositivo especial de Semana Santa que incluye 68 horas de servicio ininterrumpido entre el Miércoles y el Viernes Santo, aunque los paros parciales convocados para varios días podrán provocar alteraciones puntuales en las frecuencias de paso.

Según el plan de explotación previsto, el suburbano dará servicio continuado desde las 6.30 horas del Miércoles Santo hasta las 2.30 horas de la madrugada del Sábado Santo. Además, el horario comercial se ampliará hasta las 2.30 horas de la madrugada también el Domingo de Ramos, Lunes, Martes y Viernes Santo, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los ciudadanos al centro durante las jornadas procesionales.

En condiciones normales, la frecuencia se ajustará a la demanda: un tren cada 4 minutos y 45 segundos en las franjas de mayor afluencia y cada 9 minutos y 30 segundos en los periodos valle. No obstante, los paros parciales convocados para el Lunes, Miércoles y Jueves Santo podrán modificar estos intervalos en determinadas horas.

Los paros se han fijado para el Lunes Santo entre las 17.30 y las 20.30 horas; el Miércoles Santo entre las 17.00 y las 20.00 horas; y el Jueves Santo entre las 18.00 y las 21.00 horas. En esos tramos, Metro de Málaga prevé una frecuencia de 7 minutos en la Línea 1 y de 8 minutos y 30 segundos en la Línea 2, inferior a la habitual del dispositivo especial.

La estación de Atarazanas, situada en la Alameda Principal y próxima a la calle Larios, funcionará como estación de llegada y salida con normalidad durante la mayor parte de la Semana Santa. Solo el Lunes y el Jueves Santo, entre las 21.00 y las 23.00 horas, quedará limitada al acceso de viajeros, de forma que se garantice principalmente el retorno de usuarios a sus puntos de origen tras las procesiones.

El objetivo del operativo es favorecer el uso del transporte público durante estas fechas, reduciendo la congestión del tráfico en el centro y mejorando la seguridad y comodidad de los desplazamientos motivados por las salidas procesionales. Por ello, el metro recomienda recargar con antelación los títulos de viaje y recuerda la disponibilidad de Metro Pay, el sistema de validación y pago que permite acceder directamente con tarjeta bancaria física o mediante dispositivos inteligentes. Quienes se registren en Metro Pay pueden beneficiarse de los descuentos progresivos vigentes desde el 1 de enero de 2025.

Como en años anteriores, Metro de Málaga reforzará tanto el personal de línea como los servicios de seguridad. Todas las unidades contarán con personal de vigilancia en horario nocturno y el dispositivo contempla un total de 41 vigilantes que trabajarán a turnos según el plan específico diseñado para la Semana Santa. La empresa pide a los usuarios que respeten las normas de uso recogidas en el Reglamento de Regulación del Servicio y sigan siempre las indicaciones del personal operativo y de seguridad.

También se amplía el horario de la Oficina de Atención al Cliente, ubicada en la estación de El Perchel. Abrirá el Domingo de Ramos de 10.00 a 22.00 horas y, el resto de días de Semana Santa, entre las 8.00 y las 22.00 horas. Además, las estaciones y paradas disponen de interfonos para que los viajeros puedan comunicarse en cualquier momento con el personal del metro en caso de incidencia o necesidad de información.