Semana Santa 2026 en Málaga: todos los cortes de tráfico y cambios en las paradas de bus y taxis

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga anuncia cortes de tráfico en el centro entre el 28 de marzo y el 5 de abril por la Semana Santa 2026. Se recomienda evitar el uso de vehículos privados y optar por el transporte público, que tendrá refuerzos y cambios en paradas y horarios. La EMT ofrecerá 400.000 plazas adicionales y un 30% más de autobuses, además de atención instantánea vía WhatsApp para consultas. Se habilitarán nuevas paradas de taxi y se suprimen algunas habituales, además de ajustes en el acceso y funcionamiento de aparcamientos municipales.

La cuenta atrás para la Semana Santa 2026 está llegando a su fin y el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado la serie de cortes y desvíos de tráfico que va a efectuar estos días.

Además, desde el Consistorio han desaconsejado el uso de los vehículos privados entre el 28 de marzo y el 5 de abril, en especial en los desplazamientos al Centro de la ciudad y durante los horarios de las procesiones, por lo que se recomienda el uso del transporte público.

Tal y como han informado en un comunicado, el tráfico de vehículos de Boquete del Muelle, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal y calle Córdoba permanecerá cortado desde las 15.00 horas del sábado, 28 de marzo, hasta la finalización de los desfiles procesionales el domingo, 29 de marzo, así como desde las 15.00 horas del lunes 30 y martes, 31 de marzo, hasta la finalización de los desfiles procesionales.

El Consistorio ha precisado que también se mantendrán los cortes desde las 15.00 horas del miércoles, 1 de abril, hasta la finalización de los desfiles procesionales del viernes, 3 de abril, es decir, desde el miércoles no se podrá circular por esas vías hasta la finalización de las procesiones el Viernes Santo. Además, desde las 9.00 horas del domingo 5 hasta la 7.00 horas del lunes, 6 de abril, también se mantendrán dichos cortes.

Despliegue de la EMT

Por otra parte, durante los días laborables de Semana Santa se mantiene el servicio de transporte público en la Alameda en ambos sentidos hasta las 15.00 horas, con ligeras variaciones de la ubicación de las paradas. Para ello, la EMT desplegará un servicio de atención e información a los clientes.

De este modo, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ofertará 400.000 plazas adicionales en prácticamente todas las líneas de autobuses. En total, se incrementará en un 30 por ciento el número de autobuses que desde el sábado 28 de marzo circularán por la ciudad.

En contexto, la EMT ofrece un servicio de información instantáneo desde la aplicación WhatsApp para realizar todo tipo de consultas sobre horarios, desvíos de líneas, ubicación de paradas o últimos servicios, entre otros, a través del número de atención 665 600 000 y en horario de Domingo de Ramos, desde las 9.00 hasta las 00.30 horas; Lunes Santo, desde las 15.00 horas hasta las 2.30 horas; Martes Santo, desde las 15.00 hasta las 2.30 horas; Miércoles Santo, desde las 15.00 hasta las 2.30 horas; Jueves Santo, desde las 15.00 hasta las 3.00 horas y Viernes Santo, desde las 15.00 hasta las 3.00 horas.

Desde el domingo, 29 de marzo, hasta el domingo, 5 de abril, se instalará un carril bus en avenida Manuel Agustín Heredia, en sentido Este, durante los desfiles procesionales, con el fin de proporcionar una mayor fluidez al transporte público.

Así, con el objeto de favorecer el transporte público las paradas del Paseo del Parque y Alameda Principal se trasladarán al Paseo de los Curas y Muelle Heredia en horario procesional. De la misma forma, las líneas que comunican con el Centro de la ciudad prolongarán su servicio más allá de su horario habitual.

Las últimas salidas previstas, que podrán variar en función de los horarios procesionales, serán en el Domingo de Ramos a las 00.30 horas; el Lunes Santo a las 02.30 horas; el Martes Santo a las 02.30 horas; el Miércoles Santo y Jueves Santo y Viernes Santo a las 3.00 horas, respectivamente.

En caso de que un día de los señalados anteriormente se suspendan todos los desfiles procesionales, la última salida será a las 00:30 horas. Este horario de finalización de servicios es orientativo y podrá verse modificado en función de los horarios procesionales.

Con motivo del traslado de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad, en la mañana del sábado, 28 de marzo, se reforzarán las líneas del sector de Bailén, las líneas número 7, 15 y 17.

Cabeceras y paradas de paso

Según ha especificado el Ayuntamiento, las actuaciones más relevantes de la campaña de Semana Santa de la EMT este año son, como en cada año, que las líneas se dispondrán en cinco grupos de líneas, dependiendo del recorrido de las mismas.

En concreto, serán en calle Hilera, en las líneas 7, 7.B Carlinda, 8, 21, 23 y 38; Av. Andalucía, en las líneas 25, 31, 70 y N4; Puente de la Aurora, en las líneas 2, 17, 20-A y 30; Muelle Heredia, en las líneas 1, 1B, C1 y C2, 4, 19, 20-B y 27, 3, 40, 5, 9, 10, 8, 11, 14 y A (Aeropuerto); Paseo del Parque lateral Sur, en las líneas 1-A, 8, 32, 33, 34, 35 y 37 y Paseo de los Curas, en ambos sentidos, en la 1, 3, 8,11,14, C1, C2, N1 y N2.

Al hilo, la extensión de servicios y refuerzos en las líneas 1, 7, 8 y 20 se realizarán desde el centro hasta las cabeceras y viceversa, funcionando como 1-A Parque del Sur - Centro Ciudad; 1-B Avenida Manuel Agustín Heredia - San Andrés; 7-A Avenida Manuel Agustín Heredia - Parque Litoral; 7-B Calle Hilera - Miraflores - Carlinda; 8-A Paseo del Parque - Playa Virginia; 20-A Puente La Aurora - Jardín de Málaga - Alegría de la Huerta; 20-B Avenida Manuel Agustín Heredia - Camino San Rafael - Los Prados.

Por otra parte, el recorrido de las líneas nocturnas discurrirá por Muelle Heredia y Paseo de los Curas desde la noche del sábado, 28 de marzo, hasta la noche del domingo 5 al lunes, 6 de abril. Para más información, la Administración local ha recomendado consultar los planos que se publicarán en la aplicación y en la web de la EMT con toda la disposición de paradas.

Servicio de Taxi

En cuanto a las paradas de taxi, se habilitarán cuatro paradas de taxi de carácter extraordinario, señalizadas y vigiladas para su correcto funcionamiento, en el Puente de Tetuán --excepto el Miércoles Santo--, en el Paseo del Parque junto a la Plaza de la Marina, en calle Hilera --excepto el Jueves Santo-- y avenida de la Rosaleda, suprimiéndose todas las existentes en la zona excluida al tráfico con motivo de las procesiones, a excepción de la ubicada en calle Córdoba que se mantiene operativa.

A fin de ampliar la oferta de taxi y ajustar el servicio al aumento de la demanda que se produce durante la Semana Santa, desde el viernes, 27 de marzo, a las 20.00 horas hasta el domingo, 5 de abril, a las 6.00 horas, se establece la exención del régimen de descanso para toda la flota de taxi de la ciudad.

En cuanto a los aparcamientos municipales de Camas y Tejón y Rodríguez permanecerán cerrados desde el momento en que se realicen los cortes de tráfico por parte de la Policía Local, según el detalle de horarios y días establecido, por su parte los aparcamientos de Plaza de la Marina, Alcazaba, Cervantes y Andalucía sufrirán restricciones, permitiéndose el acceso según instrucciones de Policía Local.

En esta línea, el Ayuntamiento ha precisado que permanecerán abiertos los aparcamientos municipales de Cervantes, Andalucía, San Juan de la Cruz, Salitre y Cruz del Humilladero, situados a escasos minutos del centro de la ciudad.

Además, los aparcamientos de residentes del Centro Histórico de la ciudad se verán afectados por los cortes de tráfico que se produzcan por motivo de las procesiones, quedando inhabilitados cuando así se informe por la señalización de Policía Local.