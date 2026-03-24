Cuenta atrás para el nuevo centro de salud de Gamarra: formalizan el contrato para redactar el proyecto

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía ha formalizado el contrato para redactar el proyecto del nuevo centro de salud de Gamarra, con una inversión de más de 5 millones de euros. El arquitecto David Molina Carneros será el encargado del diseño y la dirección de obra, con un plazo de 18 meses para completar los trabajos. El futuro ambulatorio tendrá 2.585,55 metros cuadrados, 18 consultas y dará servicio a unos 7.000 vecinos del barrio. El centro incluirá una unidad docente de medicina de familia, salas de emergencias, lactancia y cirugía menor, además de una unidad de apoyo al Distrito Sanitario.

La Junta de Andalucía acaba de formalizar el contrato para redactar el proyecto del nuevo centro de salud de Gamarra con el arquitecto David Molina Carneros, por 270.701,20 euros y un plazo de 18 meses. El futuro ambulatorio, con una inversión total superior a los 5 millones, tendrá 2.585,55 metros cuadrados, 18 consultas y dará servicio a unos 7.000 vecinos del barrio.

Los primeros escritos vecinales reclamando un centro de salud para Gamarra se remontan a 1991, cuando el barrio empezó a pedir una infraestructura sanitaria propia en lugar de desplazarse a otros ambulatorios.

Tres décadas y media después, la Administración autonómica ha adjudicado por fin el contrato de servicios para la redacción del proyecto de ejecución, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud del futuro centro.

Según la resolución publicada por la Junta, el adjudicatario es el arquitecto David Molina Carneros, que se encargará tanto del diseño del edificio como del seguimiento técnico de las obras. El importe del contrato asciende a 270.701,20 euros IVA incluido y el plazo fijado para completar todos los trabajos es de 18 meses desde la firma.

Cómo será el nuevo ambulatorio

El nuevo centro de salud de Gamarra se levantará en una parcela situada entre Martínez Maldonado y General Mola y contará con dos plantas y 2.585,55 metros cuadrados construidos. La Junta estima que atenderá de manera directa a unos 7.000 vecinos de la zona, descargando presión de otros centros próximos.

El proyecto prevé 18 consultas, de las que 16 se destinarán a medicina de familia y 2 a pediatría, además de otros espacios asistenciales clave. Entre ellos figuran una sala de emergencias, una sala de lactancia, otra de cirugía menor y un espacio específico para educación sanitaria.

El centro no será solo un ambulatorio de barrio, sino también una pieza docente y de apoyo a la organización sanitaria de Málaga. Incorporará una unidad docente de medicina de familia con cinco despachos, aula de docencia, sala de reuniones, recepción y zona de personal para formar a residentes y profesionales.

Además, el edificio albergará una unidad de apoyo al Distrito Sanitario con dos consultas y 14 despachos, lo que permitirá centralizar parte del trabajo administrativo y de coordinación en el propio centro. En total, la plantilla prevista es de 16 trabajadores entre profesionales de medicina, enfermería y personal administrativo.

La Junta cifra en más de 5 millones de euros la inversión global necesaria para levantar el centro de salud de Gamarra y ponerlo en servicio. El contrato que ahora se ha adjudicado cubre la redacción del proyecto de ejecución, la coordinación en materia de seguridad y salud durante su elaboración, la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud durante los trabajos de construcción.

Una vez con el proyecto sobre la mesa, la Administración tendrá que licitar y adjudicar las obras, de modo que el horizonte real de apertura dependerá de que se respeten los plazos de redacción, contratación y ejecución.