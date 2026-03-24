De los 'asustaviejas' a aparthotel de lujo: un operador francés activa la transformación de Mariscal 3 y 5 en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La empresa francesa Edgar Suites ha adquirido los edificios históricos de la calle Mariscal 3 y 5 en Málaga para transformarlos en aparthoteles de lujo. El proyecto contempla la creación de 84 habitaciones orientadas a familias, grupos y empresas, en inmuebles catalogados como patrimonio urbanístico de la ciudad. Con esta operación, Edgar Suites suma tres adquisiciones en España en los últimos cinco meses, con una inversión total de 43 millones de euros. La iniciativa responde a la estrategia de la compañía de apostar por el turismo de calidad y revitalizar espacios históricos en Málaga.

Los históricos edificios de la calle Mariscal, 3 y 5, símbolos señalados durante años del acoso inmobiliario del que fue objeto el Centro histórico de Málaga, salen del olvido y pasan a ser objeto de una ambiciosa operación inmobiliaria.

La firma Edgar Suites, que hace apenas unas semanas se hizo con la propiedad de un inmueble abandonado en la calle Beatas, acaba de comunicar la adquisición de los dos inmuebles. Si bien no ha informado del valor final de adquisición, los dos bienes estaban en el mercado hasta hace unos meses por 3,2 millones.

El objetivo del operador-inversor, de origen francés, es recuperar los bloques de Mariscal y transformarlos en edificios de aparthoteles premium, con el equivalente a 84 habitaciones de hotel. Incluirán desde estudios hasta unidades de cuatro dormitorios.

El nuevo proyecto está orientado a familias, grupos y empresas que demandan viajar a apartamentos y poder beneficiarse en este caso de superficies mayores.

Con esta operación avanza con su expansión en España. Los inmuebles cuentan con 2.800 metros cuadrados de techo edificable, estando situados a escasos metros del casco antiguo.

Los dos edificios, catalogados en el patrimonio urbanístico de la ciudad, serán restaurados y convertidos en un aparthotel de alto estándar, fiel al sello de calidad y diseño de Edgar Suites.

Mercado estratégico

Para Edgar Suites, Málaga es un mercado estratégico dentro de su modelo de crecimiento para satisfacer la elevada demanda turística y fomentar el dinamismo de una zona que se caracteriza por su oferta cultural, gastronómica y de ocio, así como su atractivo cosmopolita.

La orientación hacia productos de gama alta coincide con el objetivo de las instituciones locales de atraer un turismo más sostenible y de calidad, una meta en la que Edgar Suites colabora activamente.

Con este anuncio, la compañía suma ya tres operaciones cerradas en los últimos 5 meses, con una inversión total de 43 millones de euros y 185 habitaciones en España.

Todas las adquisiciones han sido llevadas a cabo en menos de un año desde su llegada a España, demostrando su capacidad de inversión y de desarrollo, así como la agilidad de su equipo en la puesta en marcha de nuevos proyectos fuera de su país de origen (Francia).

"Hacer ciudad es también recuperar espacios olvidados y darles una segunda vida. Volvemos a apostar por Málaga convencidos de su dinamismo y atractivo", ha explicado Casilda Mulliez, directora de Expansión para España y Portugal.

Con esta operación, Edgar Suites continúa con su firme estrategia de crecimiento internacional. Respaldada financieramente por BC Partners, la compañía ha demostrado su potencial inversor con más de 320 millones de euros destinados a la adquisición y la transformación de activos inmobiliarios en Francia en los últimos cuatro años.

En este sentido, la compañía gestiona actualmente una cartera de 27 edificios que suman más de 1.500 habitaciones distribuidas en los principales destinos franceses, como París, Lille, Burdeos, Niza o Cannes.

Además, la empresa cuenta con un equipo de 100 profesionales y mantiene una facturación anual de 30 millones de euros. Con una ocupación media superior al 90% y un precio medio por noche y habitación de 140 euros, los resultados avalan la solidez de su modelo y su capacidad para ofrecer una experiencia diferencial al cliente.

"Estamos muy satisfechos de haber concretado una adquisición de esta magnitud en el centro de Málaga. Esta operación, la segunda en la misma ciudad, se enmarca plenamente en nuestra estrategia de crecimiento disciplinado y estructurado en este nuevo mercado para Edgar Suites", ha afirmado Xavier O’Quin, presidente de Edgar Suites.