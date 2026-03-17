Pasos de peatones luminosos y radares 'pedagógicos' sin multa: los nuevos aliados tecnológicos de la movilidad en Málaga

Trinidad Hernández, concejala de Movilidad, tras la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Málaga instalará 22 pasos de peatones luminosos con sensores para aumentar la seguridad vial y reforzar la visibilidad de los peatones. Se colocarán 22 paneles de control de velocidad 'pedagógicos' que muestran la velocidad al conductor, buscando disuadir excesos sin imponer multas. El Ayuntamiento mantiene los descuentos del 40% al 50% en abonos y títulos multiviaje de la EMT, así como la gratuidad para menores de 14 años. Estas medidas cuentan con financiación estatal y municipal, asegurando la viabilidad del transporte público y cumpliendo con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones.

La movilidad en Málaga sumará en los próximos meses un nuevo aliado tecnológico: 22 pasos de peatones luminosos con sensores capaces de detectar la presencia de personas y reforzar su visibilidad ante los conductores.

Esta medida se incorpora como mejora dentro del contrato de señalización viaria de la ciudad. Y no es la única, ya que también se contempla, según ha informado este martes la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, la instalación de otros 22 paneles de control de velocidad de carácter pedagógico.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la modificación del contrato de mantenimiento y nuevas instalaciones de señalización de tráfico y balizamiento, adjudicado a Proseñal S.L.U. por cuatro años, para encajar técnicamente estas nuevas dotaciones sin cambiar ni el presupuesto ni el plazo.

Ese contrato incluye tanto la señalización vertical e informativa como las marcas viales, barreras y balizas de toda la ciudad.

Una de las grandes variaciones es la de los 22 pasos de peatones luminosos con detección de presencia del peatón. Una instalación que permitirá elevar el nivel de seguridad vial en puntos sensibles y reforzar la prioridad peatonal sin necesidad de semaforizar todas las intersecciones.

A esto hay que sumar 22 dispositivos de control de velocidad pedagógicos que muestran en tiempo real la velocidad del vehículo y, en su caso, mensajes de advertencia. Con ello se busca disuadir los excesos de velocidad sin recurrir directamente a sanciones.

Descuentos del 40–50% en la EMT

En paralelo, la Junta de Gobierno ha dado un paso más para consolidar los descuentos en el transporte público urbano. Mediante un nuevo convenio con la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) se formaliza la reducción de entre el 40% y el 50% en el precio de los abonos y títulos multiviaje, en vigor desde el 1 de julio de 2025, así como la gratuidad de la tarjeta infantil para menores de hasta 14 años.

Estas bonificaciones, implantadas inicialmente en septiembre de 2022 y prorrogadas desde el 1 de enero de este año, se mantendrán, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2026. Se enmarcan en el programa estatal de ayudas al transporte colectivo recogido en un Real Decreto-ley, cofinanciado entre el Gobierno central y el Ayuntamiento.

En la práctica, suponen abaratar de forma sostenida el uso del autobús urbano para quienes optan por títulos recurrentes y consolidar la apuesta por que los menores se inicien en la movilidad cotidiana sin coste para las familias.

Uno de los requisitos para acceder a estas ayudas estatales es tener implantada y en funcionamiento una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).

Málaga cumple esa condición, lo que permite al Consistorio acogerse a la financiación y, a cambio, comprometerse a mantener el esfuerzo tarifario en la EMT.

Por ello es necesario suscribir de nuevo el convenio que regula la transferencia de capital: el Gobierno transfiera al Ayuntamiento una estimación de 5,5 millones de euros, que se destinan a compensar a la EMT por la rebaja de ingresos derivada de los descuentos y la gratuidad infantil, asegurando así la continuidad del servicio sin deteriorar su viabilidad económica.