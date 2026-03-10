Un accidente múltiple en la rotonda de la fábrica de San Miguel de Málaga deja varios heridos

Las claves nuevo Generado con IA Un accidente múltiple entre al menos cuatro turismos ha ocurrido en la rotonda de la Fábrica San Miguel en Málaga. El siniestro ha tenido lugar a las 15:10 horas en la avenida Comandante García Morato, acceso al aeropuerto. Los bomberos han tenido que excarcelar a varias personas atrapadas y hay varios heridos. En la zona trabajan Policía Local, servicios de mantenimiento de carretera y sanitarios del 061.

Un importante accidente de tráfico entre al menos cuatro turismos en la rotonda de la Fábrica San Miguel está complicando la circulación en la zona en las primeras horas de la tarde, cuando el granizo ha sorprendido a muchos malagueños de la zona oeste de Málaga.

La colisión múltiple ha tenido lugar a las 15.10 horas en la avenida Comandante García Morato, que da acceso al Aeropuerto de Málaga. Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, los Bomberos están excarcelando a varias personas atrapadas en estos momentos.

Hay varias personas heridas, según han informado testigos a EL ESPAÑOL de Málaga.

Así, también se encuentran en el lugar actuando la Policía Local y los servicios de mantenimiento de carretera, así como los sanitarios del 061.

Noticia en actualización

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

