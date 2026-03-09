Solar a precio de oro en Los Guindos: Málaga vende a Via Agora por 8,2 millones una parcela para viviendas

Imagen de la demolición de las antiguas naves en Los Guindos, en Málaga capital.

La venta de una parcela de suelo para la construcción de viviendas en la zona oeste de Málaga le va a permitir al Ayuntamiento ingresar en sus arcas la nada despreciable cifra de 8.236.000 euros.

Esta es la oferta más elevada de cuantas han concurrido a la subasta pública activada por la Gerencia de Urbanismo a principios del pasado mes de febrero.

En total, son ocho las proposiciones recogidas. De todas ellas, la que se va a quedar con el activo, localizado en la avenida de los Guindos, con un techo edificable de 5.099,65 metros, es la formulada por Via Ágora Buildings.

Su propuesta económica supera con creces el precio de licitación de la parcela, fijado en 5,2 millones de euros. Y supera al resto de licitadores:

VIA AGORA BUILDINGS, 8.236.000

NEINOR HOMES, S.A.U 7.655.001

ABU PROGRESS, S.L 6.800.000

URBANAS NOGA, S.L.U 6.569.917,05

TEXAS GESTIÓN GLOBAL, S.L 6.075.161,41

PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES PYC PRYCONSA, S.L 5.740.950

CYOPSA-SISOCIA, S.A 5.620.001

VENTUM DEVELOPMENT REAL ESTATE 5.519.893,98

La parcela, localizada en el número 18 de la Avenida de los Guindos, cuenta con 780,51 metros cuadrados de superficie.

Según la actual ley urbanística andaluza, al menos el 25% de los ingresos que se obtengan con esta actuación tendrá que destinarse a la adquisición de suelo para VPO o a la construcción de vivienda protegida.

En el pliego de condiciones técnicas que ha regido este procedimiento de venta, se aclara que el futuro adjudicatario estará obligado a asumir como cargas de urbanización la ejecución de un centro de transformación.

En este sentido, se especifica que el comprador "deberá asumir la obligación de incorporar en el proyecto de edificación y asumir a su costa, la materialización del Centro de Transformación (de forma que el adjudicatario podrá tener en cuenta dicho coste al efectuar su oferta)".