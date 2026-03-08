Muelle Uno, el icono comercial del puerto de Málaga, mejora sus beneficios y supera los 12 millones de ingresos

Las claves nuevo Generado con IA Muelle Uno ha superado los 12 millones de euros en ingresos por primera vez en sus 14 años de historia, logrando un beneficio de casi 3,5 millones de euros en 2025. El complejo comercial lleva cinco años consecutivos con resultados positivos, dejando atrás las cifras negativas de sus primeros años tras la crisis económica. La concesión de Muelle Uno se ha extendido hasta finales de 2062, a cambio de una aportación de 9,9 millones de euros al Puerto de Málaga para nuevas inversiones. El espacio cuenta actualmente con 29 restaurantes, incluido uno con estrella Michelin, 19 tiendas y la consolidación de una zona de coworking, además del efecto positivo del Centro Pompidou y la marina de megayates.

El estado de salud de uno de los grandes referentes comerciales de Málaga capital, Muelle Uno, parece inmejorable.

Tras unos primeros años en los que el paciente mostró todas sus debilidades, impactado de manera clara por la crisis económica del momento, el complejo, con Unicaja Banco como socio principal (Myramar es el otro gran motor), sigue confirmando su consolidación.

Y muestra de ello es que son ya cinco años en los que puede presumir de números en positivo, dejando atrás la estela negativa de los ejercicios iniciales.

Así puede concluirse tras analizar las cuentas anuales de la entidad bancaria, poseedora del 39,88% de la sociedad concesionaria del espacio, que se extiende, desde la bautizada esquina de oro, a lo largo del muelle 1.

Los resultados globales recogen una referencia al funcionamiento de Muelle Uno. Y el dato es esclarecedor. Según el documento oficial, publicado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el espacio cerró 2025 con un balance positivo de casi 3,5 millones de euros. En concreto, de 3.448.000 euros.

De manera precisa, las cuentas precisan: "Da datos financieros: balance agosto 25 y previsión PyG diciembre 2025". Conforme a esta información, las ganancias se cifran en 1.375.000 euros.

Y ello como consecuencia de unos ingresos que, por primera vez en sus 14 años de historia, superan los 12 millones de euros, y unos gastos que ascienden a 8.584.000 euros.

El resultado final superó los 3.134.000 euros de 2024. Esa anualidad, el apartado de ingresos se disparó hasta rozar los 11,4 millones, mientras que los gastos se situaron en 8.260.000 euros.

Muelle Uno abrió sus puertas a finales de 2011, viéndose claramente afectado por la crisis económica que ya se arrastraba en aquellos momentos. A esto hubo que sumar el impacto de la pandemia de la Covid, en 2020 y 2021, y la crisis de la Guerra de Ucrania, que también se dejó notar en 2022.

En los ya 14 años de trayectoria del centro, apenas cinco han cerrado con valores favorables: 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025.

Más allá de la actividad comercial de los establecimientos localizados en el centro, que cuenta con una amplia oferta de restauración, 2025 ha visto la consolidación del espacio coworking gestionado por Monday, vinculado a Urbania, en la bautizada como esquina de oro de los muelles 1 y 2.

Hay que recordar que en el origen de la operación, esta gran superficie iba a ser destinada a un supermercado. Una iniciativa que finalmente fue desechada ante una gran reacción contraria.

A este atractivo, que se suma al efecto locomotora que sigue teniendo el Centro Pompidou, que cumple ahora 11 años de su llegada a la capital de la Costa del Sol, y el impacto positivo que genera la marina de megayates que explotan Igy Marinas y Ocean Capital Partner.

Actualmente, el panel de locales está integrado por 29 firmas de restauración, incluyendo un estrella Michelin como José Carlos García y empresas reconocidas como Manolo Bake; y 19 tiendas, entre las que se incluyen las del Real Madrid y el Barcelona.

Extensión de la concesión

La mejora de los resultados económicos viene a coincidir con el acuerdo alcanzado en agosto de 2024 por el Consejo de la Autoridad Portuaria extendiendo la concesión hasta finales del año 2062. El ente dio luz verde al otorgamiento de una prórroga de 22 años y 47 días, vigente desde el año 2006.