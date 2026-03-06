Málaga amenaza con multa de hasta 15.000 euros por la falta de mantenimiento de un solar y la presencia de mosquitos

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado un expediente sancionador contra la propiedad de un solar en la calle Bailén por la presencia de mosquitos. La sanción podría alcanzar hasta 15.000 euros por no mantener el solar en condiciones higiénicas y permitir la proliferación de vectores nocivos. El informe municipal detectó agua estancada en el solar, origen de la presencia de mosquitos, y exige medidas de limpieza y drenaje en un plazo de 15 días. El incumplimiento de estas medidas se considera una infracción grave y podría acarrear multas adicionales.

Si a finales de octubre del año pasado se conocía la puesta en marcha de un expediente sancionador contra el dueño del viejo edificio de Correos por la presencia de ratas, ahora el Ayuntamiento de Málaga mantiene su particular cruzada con la apertura de otro proceso contra la propiedad de un solar localizado en el distrito Bailén-Miraflores.

De acuerdo con los datos aportados este viernes por el Consistorio, el Área de Sostenibilidad Medioambiental ha incoado un expediente a la propiedad de un solar ubicado en la calle Bailén por, presuntamente, no adoptar medidas preventivas para evitar la proliferación y desarrollo de vectores nocivos para la salud y de mantener en adecuadas condiciones higiénicas los edificios.

En concreto, se le hace responsable de la presunta infracción del artículo 4.1.d del Decreto 8/1995 de 24 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Desinfección, Desinsectación y Desratización Sanitarias.

Según consta en el informe emitido por el Servicio de Vigilancia Sanitaria Ambiental, con fecha de 3 de marzo, en una inspección del solar, se pudo observar una gran cantidad de agua estancada, dando lugar a la presencia de mosquitos.

Una vez notificada la resolución en la que se comunica la apertura del expediente, la propiedad tiene un plazo de 15 días hábiles para acreditar la adopción de actuaciones significativas de corrección de los hechos que han motivado la incoación del mismo, consistentes en limpiar, drenar y continuar las obras para no volver a repetir los hechos.

En este sentido, se advierte de que el incumplimiento de este requerimiento está tipificado en el citado Reglamento como infracción grave, sin perjuicio de que se puedan adoptar otras medidas como la imposición de multas coercitivas.