Lagoom Living adelanta la adjudicación de 62 viviendas VPO en Distrito Universidad de Málaga desde 500 euros al mes

Imagen de la promoción en el sector Universidad de Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Lagoom Living adelanta la adjudicación de 62 viviendas VPO en el Distrito Universidad de Málaga, con alquileres a partir de 500 euros al mes. El proceso de inscripción para optar a estas viviendas se realizará online del 16 al 30 de marzo y los aspirantes deben cumplir requisitos específicos de empadronamiento e ingresos. La promoción forma parte de un proyecto pionero público-privado, financiado por fondos Next Generation de la UE, que prevé 530 viviendas protegidas en total. Las viviendas cuentan con zonas comunes, áreas ajardinadas y piscina, apostando por un modelo residencial innovador y comunitario en Málaga.

La promotora Lagoom Living, referente en el sector en vivienda de alquiler asequible en colaboración público-privada en España, acelera el calendario y pone en marcha el proceso de adjudicación de las primeras 62 viviendas de la parcela R3 en Distrito Universidad.

El paso adelante se produce cuando el desarrollo completo del sector, que cuenta con 530 viviendas impulsadas por Lagoom, tiene su horizonte de finalización en junio de 2026. De acuerdo con los datos aportados por la promotora, se adelantan los plazos previstos en esta primera fase.

Distrito Universidad es un proyecto pionero fruto de la colaboración entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga.

La promoción está financiada con fondos Next Generation de la Unión Europea y cuenta con el apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Este esfuerzo conjunto aporta a Málaga 530 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler asequible, consolidándose como un modelo innovador de desarrollo urbano que combina sostenibilidad, accesibilidad y compromiso social.

Distrito Universidad es una de las promociones de vivienda protegida en alquiler más ambiciosas de España y el proyecto con el que Málaga se sitúa a la vanguardia de la transformación urbana sostenible.

La parcela R3 que se entrega ahora constituye una de las piezas clave del desarrollo. Consta de 62 viviendas: 19 viviendas de 1 dormitorio, 9 viviendas de 3 dormitorios y 34 viviendas de 4 dormitorios, que tendrán un precio de alquiler a partir de 500 euros/mes.

La promoción ha sido concebida con una clara vocación residencial y familiar, apostando por espacios amplios, luminosos y funcionales, así como por una cuidada planificación de las zonas comunes, pensadas para fomentar la convivencia y el bienestar de los residentes.

Entre sus principales valores destacan las zonas comunes de uso compartido, las áreas ajardinadas y la piscina, que refuerzan el carácter de comunidad del proyecto y elevan la calidad de vida de una promoción de vivienda protegida que va mucho más allá del concepto tradicional de VPO.

Proceso de inscripción: fechas clave

Para garantizar una adjudicación transparente, el proceso de adjudicación de estas viviendas se realizará de forma digital bajo el criterio de estricto orden de llegada:

9 de marzo: se habilitará la página web HTTPS://LAGOOMLIVING.ES/VIVIENDAS-LAGOOM para que los interesados puedan consultar toda la documentación, bases y requisitos de la Parcela R3.

16 de marzo (00:00 horas): se abrirá oficialmente el formulario de inscripción online para solicitar una de las 62 viviendas disponibles. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de marzo a las 23:59 h.

Los candidatos deberán estar inscritos en el Registro Municipal de Vivienda Protegida de Málaga y acreditar al menos un año de empadronamiento en el municipio. Asimismo, no podrán disponer de otra vivienda en propiedad y la vivienda adjudicada deberá destinarse a residencia habitual y permanente.

Además, se establecen límites de ingresos (máximo de 5,5 veces el IPREM) y una tasa de esfuerzo que no podrá superar el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia.

Con este adelanto en la entrega, Lagoom Living reafirma su compromiso con la ciudad de Málaga, liderando la creación de la primera smart city de vivienda asequible del país y ofreciendo soluciones reales de habitabilidad en tiempo récord.