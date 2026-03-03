Ni el Centro ni el Limonar: este es el popular barrio de Málaga donde más sube el precio del alquiler

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio del alquiler en Málaga capital alcanza los 16,1 euros por metro cuadrado, un 6% más que el año pasado. Pedregalejo-Morlaco es el barrio con mayor subida del alquiler, con un incremento del 19,8% y una media de 19,3 euros el metro cuadrado. Martiricos-La Roca sigue siendo la zona más cara, con 23 euros el metro cuadrado, aunque registra una bajada del 5,3% en un año. Campanillas es el barrio más económico para alquilar, con una media de 13,1 euros el metro y una subida del 8,9% respecto al año anterior.

El precio de alquilar una vivienda de segunda mano en Málaga capital sigue creciendo mes tras mes. Lejos de prever un freno en la escalada que viene registrando desde hace varios años, los últimos datos manejados por Idealista, correspondientes al pasado mes de febrero, corroboran que la tendencia sigue al alza.

Atendiendo al trabajo de este portal inmobiliario, el valor medio en la ciudad se sitúa en 16,1 euros el metro cuadrado, lo que supone un 6% más que hace un año.

Siendo relevante este detalle, el impacto real de la evolución del arrendamiento se observa al analizar la situación del mercado cinco años atrás, cuando la renta mensual media era de 9,4 euros. Esto implica que ha habido una elevación del 71% en este periodo.

No obstante, el comportamiento de los precios no es similar en todas las zonas de la urbe.

De hecho, aunque Martiricos-La Roca, debido al impacto de las torres de 30 plantas que se levantan junto al Guadalmedina, se mantiene como el espacio más caro para alquilar, con una media de 23 euros el metro (-5,3% de caída en un año), el barrio más afectado por el incremento de las rentas es Pedregalejo-Morlaco.

Así lo confirman los registros de Idealista, que elevan a 19,3 euros el metro el alquiler medio en este punto del distrito Este. Este valor supone un incremento del 19,8% respecto al mismo mes de 2025.

En términos de incremento es igualmente reseñable lo ocurrido con Malagueta-Monte Sancha, donde el valor de los alquileres ha subido un 15,7%, hasta situarse en una media de 20,4 euros el metro.

Otros puntos donde arrendar un piso usado está al alcance de muy pocos es Centro histórico, con 19 euros el metro (-1,4% en un año) y el Paseo Marítimo Oeste-Pacífico, con 17,9 euros el metro (+3,7%).

En el otro lado de la balanza encontramos al barrio de Campanillas, donde, según el informe de Idealista, se encuentra el alquiler más económico de la capital. En este caso, el valor medio es de 13,1 euros el metro, lo que supone una subida del 8,9% en el último año.