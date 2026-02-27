Los polígonos de Málaga exigen a la Junta el Vial Metropolitano Oeste y el desdoblamiento de Ortega y Gasset

Las claves nuevo Generado con IA APOMA reclama a la Junta de Andalucía el impulso del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste y el desdoblamiento de la avenida Ortega y Gasset. Los empresarios consideran prioritario el desarrollo del vial para mejorar los accesos y la logística en los parques empresariales de Málaga. APOMA pide un calendario claro y público para el desdoblamiento de Ortega y Gasset, con plazos y seguimiento verificable. La asociación valora la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía, pero insiste en que su efectividad dependerá de su implementación real y de recursos adecuados.

La Asociación de Polígonos y Parques Empresariales de Málaga y Provincia (APOMA) vuelve a reclamar a la Junta de Andalucía el impulso definitivo de dos históricas infraestructuras pendientes desde hace años: la primera fase del Vial Metropolitano Distribuidor Oeste, centrada en la conexión desde la Carretera Azucarera–Interhorce hasta su enlace con la Hiperronda; y el desdoblamiento de la avenida Ortega y Gasset (antigua carretera de Cártama).

A ojos de los empresarios, la parte del vial distribuidor que se pide desarrollar es prioritaria, por cuanto permitirá "mejorar entradas y salidas de los parques empresariales, dejando otras extensiones del corredor para fases posteriores".

Para APOMA, "sin resolver estos cuellos de botella, es difícil hablar de modernización y competitividad". "Las empresas necesitan accesos fluidos, logística eficiente y tiempos de desplazamiento previsibles", remarcó el presidente del colectivo, Sergio Cuberos.

Al tiempo, reclamó a la Junta que, junto al Ayuntamiento, concrete un calendario para el desdoblamiento de Ortega y Gasset. En este sentido, Cuberos destaca la necesidad de disponer de hitos verificables, plazos y seguimiento público.

Por otro lado, el colectivo ha informado de su participación el pasado miércoles 25 de febrero en un encuentro con el tejido industrial para conocer de primera mano las principales novedades de la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía (LEPA) y del paquete de Incentivos Integrados de Competitividad y Energía (INCEA).

La presentación corrió a cargo del viceconsejero de Industria, Energía y Minas, Cristóbal Sánchez, acompañado del delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas en Málaga, Antonio García Acedo.

Durante la presentación, el viceconsejero expuso las líneas maestras de la LEPA y el objetivo de dotar a Andalucía de un marco más claro para planificar, ordenar y modernizar los espacios productivos.

APOMA valora la intención de la ley, pero subraya que su utilidad dependerá de su despliegue real. La LEPA, indicaron, entrará en vigor el 24 de marzo y contempla, entre otros hitos, el inicio del desarrollo reglamentario ligado a instrumentos como el Catálogo de Espacios Productivos.

"La LEPA es un paso en la buena dirección, ya que pone el foco en ordenar, modernizar y profesionalizar la gestión de los parques empresariales. Pero llega en el tramo final de legislatura y, si no se acompaña de reglamentos ágiles, presupuesto y coordinación entre consejerías, corremos el riesgo de quedarnos en titulares”, señaló Cuberos.