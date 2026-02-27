Málaga rescata 75 VPO de Soliva para su parque público y frena su venta a un fondo de inversión: pagará 3 millones

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga comprará 75 viviendas de protección oficial en Soliva por casi 3 millones de euros, evitando su venta a un fondo de inversión. Las viviendas, hasta ahora propiedad de InmoCaixa, pasarán a formar parte del parque público municipal y serán gestionadas como alquiler asequible. Seis de las 23 viviendas restantes serán adquiridas por una entidad social para alquiler social y las 17 restantes podrán ser compradas por sus actuales inquilinos.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), va a ejercer el derecho de tanteo para la compra de 75 viviendas de protección oficial (VPO) situadas en la barriada de Soliva. Los inmuebles, hasta ahora propiedad de InmoCaixa, serán incorporados al parque público municipal, evitando de este modo su venta a un fondo de inversión.

Estas viviendas forman parte de una promoción de 98 pisos en alquiler levantada sobre suelo municipal en Soliva Este y se integrarán en la oferta de vivienda asequible gestionada por el Consistorio.

La operación tiene su origen en 2006, cuando el IMV enajenó la parcela R3 del sector Soliva Este, adjudicándola a Foment Inmobiliari Assequible, S.A. —actual InmoCaixa— para la construcción de 98 viviendas en régimen de alquiler.

En aquel procedimiento, el Ayuntamiento se reservó expresamente el derecho de tanteo en caso de que la adjudicataria decidiera vender la promoción, una cláusula que ahora resulta decisiva para orientar el futuro de estas casas.

La promotora comunicó el pasado 11 de febrero al Ayuntamiento su intención de vender 75 de esas 98 viviendas a una entidad inversora.

Ese aviso activó el mecanismo previsto: el IMV ha decidido ejercer su derecho de tanteo y adquirir el paquete completo de 75 inmuebles en las mismas condiciones ofrecidas al comprador privado. El precio que abonará el Consistorio asciende a 2.980.000 euros, a lo que habrá que sumar los correspondientes gastos de la operación.

Con esta decisión, el Ayuntamiento se asegura que la mayoría de la promoción se mantenga en el ámbito público y vinculada a políticas de vivienda asequible, en lugar de quedar en manos de un fondo de inversión.

El destino de las 23 viviendas restantes se ha resuelto por una doble vía. Seis de ellas serán vendidas a una entidad social, Techo Hogar Socimi S.A., especializada en la adquisición de inmuebles para destinarlos a alquiler con finalidad social. De este modo, también estas unidades se orientan a un uso residencial con vocación de estabilidad y atención a colectivos vulnerables, aunque fuera de la titularidad directa del Ayuntamiento.

Sobre las otras 17 viviendas de la promoción, el IMV ha optado por no ejercer el derecho de tanteo, ya que sus actuales inquilinos han manifestado su intención de comprarlas. La decisión permite que sean los propios residentes quienes accedan a la propiedad de sus hogares, completando un reparto en el que el grueso del edificio queda bajo control público o social y una parte pasa a manos de las familias que ya viven allí.