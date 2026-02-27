Colas interminables en el aeropuerto de Málaga: el caos se repite en el control de pasaportes

Vídeo de las colas interminables en el aeropuerto de Málaga.

Esta es la estampa que presenta el aeródromo de la capital de la Costa del Sol en la mañana de este viernes, en una jornada claramente marcada por la presencia masiva de viajeros.

Esta es la estampa que presenta el aeródromo de la capital de la Costa del Sol en la mañana de este viernes, en una jornada claramente marcada por la presencia masiva de viajeros.

Durante las primeras horas de la jornada se vuelve a evidenciar un problema que se viene repitiendo desde hace meses. De hecho, la generación de largas colas y esperas ha provocado el malestar del sector turístico.

A modo de ejemplo hay que recordar que a finales del año pasado, el presidente de la Diputación provincial, Francisco Salado, ya se hizo eco de esta situación.

En concreto, Salado denunció la "desorganización, improvisación y falta de inversión" del Gobierno de España, al que ha responsabilizado del "caos" que se vivió en el control de pasajeros.

El dirigente provincial aludió a que estas esperas son consecuencia de la transición al nuevo sistema europeo de control de pasaportes.

Todo esto ocurre en un momento ciertamente delicado para el sector turístico, agravado por los serios problemas que sufre la conexión ferroviaria de la Costa del Sol con Madrid.

De hecho, sólo Renfe mantiene el viaje de manera precaria, ya que el trayecto se alarga más de 4 horas, incluyendo una parte por carretera.

Las previsiones actuales apuntan a que no será al menos hasta el próximo 23 de marzo cuando se recupere la normalidad de la vía, afectada por el desprendimiento de un talud en Álora.