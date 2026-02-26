Así será el hotel de lujo de Correos en Málaga: terraza panorámica a 50 metros, más de 300 euros la noche

Se exigirá que una cadena hotelera internacional de prestigio gestione el establecimiento, generando más de 210 empleos durante la construcción y 150 puestos fijos tras su apertura.

El hotel incluirá una terraza panorámica a 50 metros con vistas 360º, piscina, spa, gimnasio y restaurantes de alta gama.

El proyecto contempla 165 habitaciones premium, 96 plazas de aparcamiento y una tarifa media por noche de al menos 300 euros.

El antiguo edificio de Correos en Málaga será transformado en un hotel de superlujo, con una inversión estimada de 52,5 millones de euros.

Casi 16 años después de que cerrase sus puertas, entrando de lleno en una espiral de abandono y desuso, Málaga empieza a atisbar el renacer del viejo edificio de Correos como hotel de "superlujo" y nuevo referente turístico.

La aprobación inicial el pasado martes del Estudio de Ordenación presentado por la propiedad, el fondo de inversión israelí Nistba Spain, permite ya visibilizar las piezas clave de un proyecto que habrá de ser explotado por una de las grandes cadenas hoteleras a nivel mundial.

De hecho, el propio documento, fechado a 22 de enero de 2026, incluye en su contenido el condicionante establecido para que así sea.

"Será requisito previo para la solicitud de licencia de obras y para el ejercicio del uso hotelero, la presentación de un compromiso en firme, contrato vinculante o acuerdo comercial con un operador hotelero de reconocido prestigio internacional, con presencia operativa en al menos tres continentes, y con implantación demostrable en el segmento de hoteles de gran lujo", se remarca.

Si bien no es obligado, sí se destaca como valor añadido que la cadena pertenezca a grupos como Mandarin Oriental, Four Seasons, Aman, Rosewood, Belmond, Six Senses, Capella, Oetker Collection, Dorchester Collection, Shangri-La, The Ritz-Carlton, Conrad de Hilton o Westind de Marriott.

Alzado Norte de Correos.

Un planteamiento que enlaza con la clara apuesta de Málaga por atraer a entidades de este nivel, capaces de provocar una atracción clara sobre un cliente de muy alto poder adquisitivo.

En este sentido, el 5 estrellas gran lujo que se propone deberá ser capaz de ofrecer una tarifa media por habitación (ADR) "no inferior a 300 euros por noche".

Los detalles aquí recogidos enfatizan el nivel de la operación, que, según el documento técnico, necesitará de una inversión próxima a los 52,5 millones de euros.

De esta suma, 20,4 millones se relacionan con la rehabilitación del actual inmueble, a los que agregar 8,5 millones para la construcción de los nuevos volúmenes permitido por el incremento del techo edificable. En concreto, la ordenación permite sumar 3.866,65 metros, hasta alcanzar un volumen total de 17.480,45 metros.

Partiendo de los valores iniciales, el plan recogido en el estudio es que disponga de 165 habitaciones de nivel premium y 96 plazas de aparcamiento repartidas en dos plantas subterráneas.

Calendario

La materialización de los trabajos se estima en unos 4 años desde la aprobación definitiva del estudio de ordenación, que tras su aprobación inicial, tendrá que superar la información pública y la recepción de algunos informes sectoriales.

El cambio de uso a hotelero permitirá la creación de más de 210 puestos de trabajo a tiempo completo en la ejecución de la inversión y de 150 fijos en la explotación.

El análisis del documento permite imaginar cómo será el futuro establecimiento de lujo.

La apuesta de partida es la de rehabilitar por completo la actual construcción, aunque con trabajos de demolición de parte de su estructura.

"Dada la necesidad de poder ofrecer un mínimo de habitaciones, esta propuesta se ve en la necesidad de demoler el basamento, con tres plantas, y una vez construidas dos plantas de sótano, reconstruirlo en la zona denominada B.2 con un edificio de la misma altura del actual, más una planta más, de habitaciones, posibilitando un mínimo de 57 habitaciones más que añadir a las, al menos, 108 que se proponen en la torre, con un total de 165 habitaciones", se menciona de manera textual.

Mejora en la urbanización del entorno de Correos.

En la Planta Baja, en la Zona denominada C, se propone una ampliación del basamento, a la cota de la Avenida de la Aurora, así como en la 1ª Planta, a fin de aumentar los espacios de servicios generales de la instalación hotelera, imprescindibles en la categoría que se propone.

La actual Planta Diáfana, P03. Planta Tercera de la Avenida de Andalucía, se cierra para uso de restauración, cafetería, spa, gimnasio o similares, dando servicios a la gran terraza, con piscina incluida, que se reconstruye. Formalizando una gran terraza, con vistas sobre el Centro, el río y el conjunto de la Iglesia de San Pablo.

Las actuales pasarelas con tramex, para limpieza de la fachada del núcleo central del edificio, se pretenden sustituir por unas terrazas, con la misma superficie, para dotar a todas las habitaciones del edificio principal de terrazas de las que poder disfrutar de las vistas sobre sus cuatro vientos.

Por último, la terraza de la cubierta, P14, se propone cerrar, al borde de las vigas coronadas por el sombrerete del remate del edificio, para disponer el restaurante y cafetería principales del hotel, con una terraza circundante que permita deambular alrededor de todo el edificio y disfrutar de unas vistas de la ciudad en 360º.

Este es el reparto planteado por niveles:

Niveles -6,18 y -2,94: Aparcamientos

Niveles +0,30 y + 0,84: Planta baja a Avda. de la Aurora , Pasillo del Matadero y calle Cristo de la Expiración, y sótano a la Avda. de Andalucía. Uso comercial en su mitad sur Servicios comunes del hotel en su mitad norte

Nivel +4,80: Planta baja a Avda. de Andalucía Uso comercial en su esquina sureste 1ª Planta de alojamientos en nueva ala propuesta. Usos comunes del hotel: lobby entrada, recepción, dirección y oficinas, living.

Nivel +8,76: 1ªPlanta a Avda. de Andalucía Usos comunes del hotel: salones, comedor, cafetería 2ª Planta de alojamientos en nueva ala propuesta

Nivel +14,04: Terraza sobre basamento Terraza piscina en esquina sureste 3ª Planta de alojamientos en nueva ala propuesta Usos comunes del hotel: SPA, sala de juegos, cafetería

Nivel +17,04: Planta técnica

Niveles +19,20, + 22,44, +25,68 y + 30,36: Torre y nueva ala propuesta Plantas de alojamientos.

Niveles +33,60, + 36,84, +40,80, +43,32 y +46,56: Torre Plantas de alojamientos.

Nivel +49,80: Terraza Terraza, cafetería y restaurante

Resultado estético

La propuesta técnica de partida otorga especial tratamiento a la torre, incluyendo la eliminación de la celosía de paneles que la recubre por completo.

"Este cambio puede resultar tan arriesgado como necesario, pero es inevitable dado el uso propuesto: poder disfrutar de luz natural, soleamiento, ventilación y vistas que como hotel necesita", justifican desde el estudio.

El resultado será el de una torre que quedará cerrada "para su nuevo uso", disponiendo una terraza continua en sustitución del tramex, posibilitando el acceso a la misma a través de las habitaciones.

En el intento de respetar "el espíritu brutalista del edificio", la promotora opta por un cerramiento protagonista identificable y vegetación viva.

Para el cerramiento, se manejan dos alternativas: paramentos estucados o forrados de material liso y perfecto, que permita composiciones pictóricas abstractas, o bien paramentos de vidrio, en muro cortina con posibles sectores fotovoltaicos en las zonas más favorables.

A esto se añade la sustitución de las lamas horizontales del paramento inclinado que corona el basamento del edificio por un cerramiento de vidrio.

Limpieza del edificio

La propiedad, según el documento elaborado por la empresa Ejecución de Planeamiento, ha iniciado los trabajos de limpieza del edificio y de su entorno, "que tras tantos años sin uso ha sido vandalizado y derruido en gran medida en su distribución e instalaciones, dejando en todas las plantas todos los materiales sin valor".

Con el objeto de retirar los escombros y demoler los elementos interiores, falsos techos, etc., se presentará en el Ayuntamiento un proyecto para disponer del correspondiente permiso. La labor podría necesitar de cuatro meses. Asimismo, se dispondrán de ensayos geotécnicos y estructurales sobre la estabilidad de la edificación y márgenes de seguridad respecto a su nuevo uso.