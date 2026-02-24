Sube la presión en el Metro de Málaga: los trabajadores convocan paros parciales en marzo

Las claves nuevo Generado con IA Los trabajadores del Metro de Málaga han convocado paros parciales para el 12 y 20 de marzo como medida de presión en la negociación del convenio colectivo. Las protestas incluyen una concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía y coinciden con la falta de acuerdo entre empresa y empleados. La plantilla reclama mejoras para reducir la fatiga laboral, regular la jubilación parcial y equiparar condiciones con otras explotaciones del sector. Los empleados piden estabilidad, conciliación y mecanismos que eviten la pérdida de poder adquisitivo, tras rechazar la empresa su última propuesta.

La plantilla del Metro de Málaga da una vuelta de tuerca más en sus exigencias a la empresa responsable de la explotación comercial del suburbano y ha fijado para el 12 y el 20 de marzo los primeros paros del servicio.

De acuerdo con la información aportada desde el comité de empresa, la propuesta es ejecutar un paro parcial de 08:30 horas a 11:30 horas el 12 de marzo, incluyendo una concentración ante la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de 10:00 horas a 11:00 horas.

Una primera acción de presión a la que han sumado una nueva jornada de huelga con paro parcial el 20 de marzo de 19:00 a 21:00 horas.

Aunque por el momento los trabajadores siguen a la espera de cesiones por parte de la empresa concesionaria, el anuncio de movilizaciones ha tenido un efecto inmediato, ya que han sido citados por la Agencia de Obra Pública a una reunión para el próximo 4 de marzo.

"Asistiremos con voluntad de diálogo y de buscar soluciones reales", asegura Alexis Martín Castillo, presidente del Comité de Empresa de Metro de Málaga, quien confirma que los paros previstos ya han sido planteados formalmente ante el Sercla y la autoridad laboral.

Los pasos dados hasta el momento fueron objeto de un acuerdo alcanzado en una asamblea general en reacción por el bloqueo existente en la negociación del convenio colectivo.

Según explican, no hay acuerdo entre empresa y empleados "poniendo en riesgo el avance del convenio colectivo".

Los trabajadores afirman que han hecho una propuesta que ha sido rechazada por la directiva, que se atiene a una oferta realizada el 22 de enero, de forma que hay "inmovilismo y bloqueo".

La plantilla pide regular la conducción continuada "con el objetivo de reducir la fatiga y el desgaste derivados de la actual organización del trabajo".

En este sentido, exponen que "diversos análisis internos, incluido el estudio psicosocial realizado recientemente, reflejan una carga laboral significativa en determinados puestos, especialmente en aquellos con trabajo a turnos, lo que hace necesario abordar mejoras que garanticen un entorno laboral saludable".

También reclaman la regulación efectiva de la jubilación parcial, la adecuación al puesto de trabajo garantizando alternativas reales y no discrecionales, la equiparación progresiva de aquellos colectivos que actualmente presentan condiciones menos favorables respecto a otras explotaciones del sector, la mejora de condiciones organizativas que permitan estabilidad, previsibilidad y conciliación y la garantía de que los incrementos salariales contemplen mecanismos que eviten la pérdida de poder adquisitivo de la plantilla.