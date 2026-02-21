Fallece un gato en el incendio de una vivienda en Cruz de Humilladero (Málaga): el incendio se originó en la cocina

Las claves nuevo Generado con IA Un incendio se declaró en una vivienda de la calle Debla, en el distrito Cruz de Humilladero de Málaga. El fuego se originó en la cocina y se propagó al resto de la vivienda, afectando principalmente por el humo. Bomberos de Málaga acudieron al lugar con dos autobombas, dos vehículos ligeros y una escala. El incendio causó la muerte de un gato, aunque no se registraron daños personales entre los habitantes.

El incendio de una vivienda ubicada en la calle Debla en el distrito de Cruz de Humilladero este sábado por la mañana ha sido extinguido por efectivos del Cuerpo de Bomberos de Málaga y se ha saldado con el domicilio afectado y un gato fallecido.

Según la información publicada por el Área de Seguridad del Consistorio en sus redes sociales tras recibir la alarma por el incendio, los bomberos se han desplazado hasta el lugar con dos autobombas, dos vehículos ligeros y una escala procedentes del parque Central.

En cuanto a la resolución del suceso, han informado de que el fuego se ha originado en la cocina de la vivienda y que este se ha propagado al resto de la vivienda, que se ha visto afectada por el humo. Finalmente, y si bien no se han registrado daños personales, en el incendio ha fallecido un gato.