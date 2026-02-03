Nuevo polo industrial en la vega de Campanillas: Málaga abre el camino a un desarrollo de 244.000 metros

La transformación de la antigua vega de Campanillas en nuevos espacios residenciales o productivos avanza imparable.

Tras activarse meses atrás el desarrollo de un nuevo nodo logístico y empresarial en el sector Vega la Victoria, con unos 335.000 metros cuadrados, ahora le toca el turno al SUS-CA 11 Castañetas, una gran extensión de terreno de casi 244.000 metros cuadrados sobre el que se planifica un polo industrial y productivo de primer orden.

El primer paso en el impulso final de esta intervención, de enorme valor para una ciudad altamente necesitada de este tipo de usos, va a tener lugar este martes con la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del documento de Avance del Plan Parcial mediante el que se ordena esta actuación.

Y con ello empieza a allanarse el camino para dibujar un parque industrial, logístico y terciario, que dispondrá de amplias zonas verdes y que preservará los cortijos como memoria del pasado agrícola de la zona.

La promotora es la mercantil Anfrasus e Hijos S.L., propietaria de varias fincas dentro del sector.

​​El uso global es productivo y se integra en el área de reparto de suelo urbanizable sectorizado productivo de la ciudad, con una edificabilidad total de unos 85.275 metros cuadrados de techo y un coeficiente de 0,35 m²t/m²s, en línea con lo previsto por el planeamiento general.

​La propuesta de avance mantiene la estructura viaria general del PGOU y plantea una ordenación donde predominan los usos industrial y logístico, con grandes manzanas aptas para almacenes de gran tamaño, equilibrados con superficies empresariales y comerciales.

En números, el documento eleva ligeramente la edificabilidad industrial (45.731,84 metros cuadrados frente a los 43.513,41 metros previstos en la ficha), reduce la empresarial (25.500 frente a 29.009) y aumenta la comercial (14.043,23 frente a 12.798 metros), manteniendo el techo global.

Un polígono más verde

La ficha del PGOU y el informe municipal dejan claro que el futuro parque empresarial no podrá albergar viviendas ni equipamientos educativos o sanitarios dentro de la huella acústica del aeropuerto, y veta expresamente los usos especiales A‑4.1, es decir, actividades molestas, insalubres, nocivas o peligrosas según la normativa ambiental vigente.

El objetivo declarado es orientar el sector a actividades productivas con alto nivel de calidad ambiental, reforzadas por una importante carga de espacios libres y medidas de integración paisajística.

​El avance va más allá de los mínimos legales en materia de zonas verdes: frente al 14% exigido por la normativa autonómica para espacios libres y equipamientos, la propuesta alcanza un 26% de la superficie del sector, con un 21,74% dedicado solo a espacios libres públicos y un 4% a equipamientos.

La ordenación dibuja cinturones verdes al norte, junto a la autovía A‑357, y al sur y oeste, abrazando el núcleo de Castañetas, además de un gran parque lineal paralelo a la autovía que actúa como transición paisajística y ambiental y se enlaza con el previsto en el sector colindante SUS‑CA.18.

​Cortijos, memoria agrícola

Uno de los elementos distintivos del diseño es la voluntad de conservar, en la medida de lo posible, los cortijos existentes y reconvertirlos en equipamientos públicos como homenaje al pasado agrícola de la vega del río Campanillas.

El informe cita explícitamente un cortijo datado en 1945, situado dentro de la zona verde ZV‑1 al noreste del sector, cuya integración en la ordenación se considera necesaria, proponiendo incorporarlo a la parcela verde como equipamiento para garantizar su preservación.

​Urbanismo reclama, además, mejoras en el avance presentado por el promotor. En concreto, se pide ampliar la red viaria secundaria para conectar mejor el nuevo desarrollo con el tejido existente de Castañetas, evitar barreras urbanas y facilitar la movilidad peatonal y rodada.

Entre las recomendaciones figuran la creación de un eje viario norte‑sur que articule la conexión entre la vía principal transversal y la gran zona verde paralela a la A‑357, el estudio de la prolongación de un viario procedente del sector SUS‑CA.12 y la reordenación de la zona verde ZV‑2, que debe ganar tamaño y funcionalidad como “colchón” entre las naves productivas y el barrio residencial.

También se sugiere mover la zona comercial C1 hacia el este del sector y rediseñar la gran parcela de aparcamiento AP apoyándola en viales de servicio.

Al mismo tiempo, una vez que el promotor aporte el estudio hidrogeológico del acuífero del sector y el estudio acústico, el Ayuntamiento remitirá la documentación a la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul para iniciar la evaluación ambiental estratégica ordinaria.