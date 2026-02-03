El Museo de Alborania vuelve a Málaga: vive corales, tortugas y cetáceos en 4K y realidad virtual este verano

Edificio del Palmeral de las Sorpresas donde quedará localizado el Museo Alborania.

La vuelta a la vida del Museo de Alborania en el Palmeral de las Sorpresas del puerto de Málaga se acerca.

Casi un año después de poner en marcha el procedimiento de contratación del servicio de musealización del edificio, el proyecto da un paso definitivo con la formalización del contrato con la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Nexus y Studio Eterea.

De acuerdo con su oferta, que fue la mejor valorada, el coste de la operación ascenderá a unos 943.000 euros (IVA incluido). La duración del contrato es de seis meses, con lo que todo apunta a que el espacio estará listo para este verano.

El inmueble cuenta con 1.153 metros cuadrados de superficie, distribuidos en dos plantas más una cubierta técnica.

El espacio expositivo está destinado a divulgar toda la labor del proyecto LifeWatch Alborán, al objeto de "crear conciencia ciudadana sobre el estado de la biodiversidad en la ciudad de Málaga y en el mar de Alborán". A esto se suma la formación necesaria para capacitar a los técnicos del museo.

Asimismo, dará protagonismo a tres de los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, mar y aire, a los que se suma el concepto ciudad.

El futuro espacio expositivo contará con una sala Inmersiva que versará sobre, al menos, los siguientes temas y elementos de la fauna del mar de Alborán:

Corales

Posidonias

Cymodoceas

Estrellas de Mar

Zosteras

Plancton

Lenguados

Lapas

Medusa

Tortugas

Pulpos

Caballitos de mar

Atunes

Peces Araña

Caracolas

Petones de coral

Cetáceos

Escualos

Mamíferos marinos

Sardina

Boquerón

El adjudicatario debe desarrollar, entre otros contenidos, grabación y obtención de imágenes submarinas en vídeo 4K de la fauna del mar de Alborán y, especialmente, del litoral de la provincia de Málaga con utilización de embarcación, buceadores o drones y cámaras efecto 360º.

A esto se añadirán imágenes complementarias digitales en vídeo 3D y transformación/adaptación de imágenes analógicas para su movimiento digital en 3D de la fauna y la flora del mar de Alborán. Y tendrá que desarrollar una película 4K para la Sala Inmersiva con duración de 5 minutos, banda de sonido original y locuciones en español, inglés y francés.

Otro de los espacios será el de la sala de Realidad Virtual, que incluirá, como mínimo, el desarrollo de la experiencia de Realidad Virtual para 10 usuarios simultáneos con gafas 3D con locuciones y literatura en español, inglés, francés y accesible para todas las personas independientemente de sus capacidades.