Málaga activa la venta de una parcela clave en Los Guindos por más de 5,2 millones

Imagen de la demolición de las antiguas naves en Los Guindos, en Málaga capital.

El Ayuntamiento de Málaga vuelve a salir al mercado en el intento de ingresar un mínimo de 5,2 millones de euros (6.329.299,07 con IVA). con la venta al mejor postor de una estratégica parcela de uso residencial en la Avenida de los Guindos, en el distrito de Carretera de Cádiz.

La operación, avalada en el último Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo, se pone formalmente en marcha tras el anuncio de la licitación este martes 3 de febrero.

De acuerdo con los detalles recogidos, las empresas interesadas en pujar por este solar tienen hasta el 4 de marzo para presentar sus ofertas. En este caso concreto, el adjudicatario será el que mayor oferta económica realice.

Atendiendo a la información urbanística, el uso permitido sobre la pastilla es el residencial, si bien no se establece un número máximo de viviendas a ejecutar.

Localización de la parcela que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en venta.

La parcela, localizada en el número 18 de la Avenida de los Guindos, cuenta con 780,51 metros cuadrados de superficie y un techo edificable de 5.099,65 metros.

Según la actual ley urbanística andaluza, al menos el 25% de los ingresos que se obtengan con esta actuación tendrá que destinarse a la adquisición de suelo para VPO o a la construcción de vivienda protegida.

En el pliego de condiciones técnicas que rige este procedimiento de venta, se aclara que el futuro adjudicatario estará obligado a asumir como cargas de urbanización la ejecución de un centro de transformación.

En este sentido, se especifica que el comprador "deberá asumir la obligación de incorporar en el proyecto de edificación y asumir a su costa, la materialización del Centro de Transformación (de forma que el adjudicatario podrá tener en cuenta dicho coste al efectuar su oferta)".

La puesta en el mercado de esta parcela es una muestra más del proceso de transformación en el que está inmersa esta zona de la ciudad. En los últimos años son numerosas las iniciativas privadas desarrolladas, levantando viviendas sobre antiguas naves industriales o bazares.

El propio Ayuntamiento ya hizo negocio en Los Guindos con la venta por unos 2,3 millones de euros de otra parcela para 40 viviendas.