Hallan el cadáver de una joven de 25 años en Puerto de la Torre: estaba lavando su vehículo

Las claves nuevo Generado con IA El cuerpo sin vida de una joven de 25 años fue hallado en la calle Alejo Carpentier, en el distrito malagueño de Puerto de la Torre. La joven estaba junto a su vehículo VTC, que presuntamente estaba limpiando en el momento de su fallecimiento. Los servicios de emergencia no apreciaron signos de violencia externos en el cuerpo y la autopsia determinará la causa de la muerte.

Triste hallazgo en el distrito malagueño de Puerto de la Torre. El cuerpo de una joven de 25 años fue localizado sin vida anoche en la calle Alejo Carpentier junto a su coche, un vehículo VTC que en el momento de la muerte, según las primeras informaciones, estaría limpiando.

Varios alertantes avisaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía sobre la presencia del cuerpo de la chica en la vía pública. Uno de ellos, además, aseguraba no verle signos de violencia externos. Desde el 112, enviaron a la zona a la Policía Local, Policía Nacional y sanitarios, que no pudieron hacer más que certificar su fallecimiento.

Desde la Comisaría Provincial de Málaga insisten en que de inicio no hay signos de violencia aparentes y que será la autopsia la que determine el motivo del fallecimiento de la chica.

