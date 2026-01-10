Cuando nadie más escucha: 15.373 personas acudieron al Teléfono de la Esperanza en Málaga en 2025

El Teléfono de la Esperanza atendió durante el año 2025 a un total de 15.373 personas en la provincia de Málaga, consolidándose como uno de los principales recursos de escucha activa y acompañamiento emocional disponibles las 24 horas del día.

Los datos, recogidos en su balance anual, reflejan la magnitud del impacto social del servicio y la creciente demanda de apoyo emocional inmediato.

La atención telefónica continúa siendo el canal mayoritario, con 13.126 llamadas gestionadas, lo que representa algo más de la mitad del total de contactos. Junto a ella, el servicio de atención por chat, con 2.148 intervenciones, confirma el peso creciente de los canales digitales como vía de acceso a la ayuda emocional, especialmente en situaciones en las que la comunicación verbal resulta más difícil. De forma residual, el Teléfono de la Esperanza también atendió 12 consultas por correo electrónico y 86 intervenciones presenciales a lo largo del año

Desde el punto de vista de las problemáticas atendidas, las dificultades psicológicas concentran casi la mitad de las consultas, con un 48,5 por ciento del total. A continuación, se sitúan los conflictos familiares, que representan un 15,8 por ciento, seguidos de los problemas asistenciales, con un 3 por ciento, y los jurídicos, que apenas alcanzan el 0,7 por ciento. El bloque de otros motivos, que agrupa situaciones diversas no encuadradas en categorías específicas, suma un 32 por ciento de las atenciones realizadas

El informe subraya especialmente el peso de las llamadas relacionadas con ideas suicidas, crisis suicidas y actos en curso, un indicador que refuerza la necesidad de disponer de recursos especializados de intervención inmediata. En este contexto, la organización destaca su trabajo coordinado con profesionales de los ámbitos psicológico, social y jurídico para ofrecer una respuesta integral a las personas en situación de mayor vulnerabilidad emocional

El servicio del Teléfono de la Esperanza se mantiene como un recurso gratuito, confidencial y operativo las 24 horas, accesible a través del número 717 003 717, y se consolida, a la luz de estos datos, como una pieza clave dentro de la red de prevención del suicidio y de atención emocional en Málaga