Una mujer se refugia en la terraza de una casa en Málaga después de que su expareja le amenazara de muerte

Las claves nuevo Generado con IA Una mujer se refugió en la terraza de una vivienda en Málaga junto a su hija y yerno tras ser amenazada de muerte por su expareja. La Policía Local detuvo al hombre como presunto autor de delitos de malos tratos, amenazas, acoso y coacciones en el ámbito familiar. El agresor accedió al domicilio forzando la cerradura y fue encontrado por los agentes en el baño de la vivienda. La víctima ya había denunciado previamente las amenazas, lo que motivó la activación de una orden de detención contra el hombre.

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un hombre como presunto autor de los delitos de malos tratos, amenazas, acoso y coacciones en el ámbito familiar y de la violencia de género.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 3 de enero, sobre las 03:00 horas, en la barriada de Puerto de la Torre.

Una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertó de que una mujer estaba encerrada en la terraza de una vivienda para evitar una agresión por parte de su expareja.

Fue entonces cuando una patrulla se dirigió al lugar y comprobó que había una mujer y dos jóvenes en la terraza de un inmueble, mientras que la puerta de acceso al domicilio se encontraba cerrada con las llaves puestas por fuera.

Al llamar a la puerta, uno de los jóvenes abrió a los policías, que se entrevistaron con la víctima, quien relató que la pareja se encuentra en trámites de divorcio y que, según su testimonio, el hombre lleva un tiempo acosándola y amenazándola de muerte, por lo que unas horas antes interpuso una denuncia que motivó que se activara una orden de detención.

A pesar de la situación, el individuo se personó en el domicilio de la mujer y accedió al mismo forzando la cerradura.

Una vez en el interior, la amenazó de muerte, por lo que la víctima se refugió junto a su hija y su yerno en la terraza, mientras que el otro hijo en común también se encerró en su habitación por miedo a ser agredidos.

Los agentes localizaron al individuo en el baño de la vivienda y procedieron a su detención.

Servicios de atención

Desde la Policía Local de Málaga, se recuerda que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.