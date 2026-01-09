La Junta pone fin a la odisea de la ampliación del PTA de Málaga: casi 580.000 metros y suelo para 200 viviendas

La odisea que viene afrontando el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) desde hace años para activar su segunda gran ampliación, con la incorporación de casi 570.000 metros cuadrados a su superficie actual, parece llegar a su fin.

Tras verse obligada a tramitar una nueva evaluación ambiental del proyecto de extensión, después de que caducase el primer informe, la tecnópolis tiene ya en su mano el certificado de la Junta de Andalucía dando luz verde a esta ambiciosa operación desde el punto de vista medioambiental.

Y ello supone un espaldarazo definitivo al plan parcial de ordenación del sector SUS-CA.23 Extensión del PTA, en el que se incorpora, como una de las grandes novedades, suelo para la construcción de hasta 200 viviendas en su interior.

El plan parcial afectado recoge obras de urbanización divididas en dos fases, con una inversión total de 18.439.647 euros. La finalidad es la implantación de nuevas entidades y actividades de I+D+I propias del PTA, así como la creación de nuevos espacios libres ajardinados, dotaciones comunitarias y la incorporación de nuevos usos.

Este documento, ahora validado, fue aprobado de forma inicial en noviembre de 2021.

Ordenación de la alternativa elegida.

Detalles de la alternativa

Tomando en consideración los detalles recogidos en el informe, la alternativa finalmente seleccionada es la número 2, por cuanto hace compatible el desarrollo de las zonas verdes con los terrenos inundables.

Entre los parámetros más significativos cabe subrayar la reserva de casi 208.000 metros cuadrados para I+D+I (Oficinas); 30.818 metros para hotelero, comercial, cultural y residencial; 24.597 metros para servicios de interés público y social; otros 38.400 para sistema local de comunicaciones y transportes; 43.804 para zona de aparcamientos públicos.

Al tiempo, se delimitan 83.763 metros para red viaria, y 133.385 metros para zonas verdes públicas.

Si bien los técnicos de la Delegación de Sostenibilidad Ambiental avalan la operación, considerando que no tendrá efectos perjudiciales, sí establecen una serie de medidas a tomar en consideración.

Entre ellas está realizar mediciones in situ de niveles de ruido para definir aislamientos mínimos e instalar un alumbrado exterior que se ajuste a la normativa en materia de eficiencia energética.

​En materia de aguas, se recuerda que el ámbito está afectado por el río Campanillas, el arroyo Pilones y el arroyo Mallorquín. En este contexto, se pide la elaboración y el sometimiento a supervisión de un Estudio Hidrológico‑Hidráulico (EHH), con láminas de inundación para períodos T‑10, T‑100 y T‑500 y delimitación de zona de flujo preferente conforme al Reglamento del DPH.

Asimismo, el Ayuntamiento deberá acreditar disponibilidad de recursos hídricos suficientes, indicando consumo anual previsto, demandas ya comprometidas, origen del agua y situación concesional.

​Por otro lado, no se localizan hábitats de interés comunitario, espacios RENPA ni flora protegida dentro del sector, ni áreas esenciales para fauna catalogada.

El plan se declara compatible con el medio natural, pero condicionado a no usar ni mantener especies exóticas invasoras en jardinería; realizar prospecciones previas para fauna (anfibios, reptiles, aves, quirópteros) y coordinar con Agentes de Medio Ambiente el traslado a hábitats favorables si se detectan ejemplares.