Kendrick Perry, rey Baltasar de Málaga: “No doy crédito al cariño y la confianza que me ha dado la ciudad”

Hace unos días sopló las velas. Cumplió 33 años justo un día después del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional. No sabemos si llevaba o no algún décimo, pero a él la lotería le tocó el 13 de junio de 2022. Ese día, el Unicaja presentaba a un total desconocido para la afición como nuevo fichaje. Los comentarios del post de bienvenida son un auténtico despropósito. Nadie daba un duro por Kendrick Perry.

Hasta que lo vieron sobre la pista (y fuera de ella) y las bocas se cerraron de golpe y porrazo. El floridano fue hilando buenos partidos a la par que el Unicaja iba ganando títulos. Pero es que en la calle Perry comenzó a generar un fenómeno fan que pocas veces se ha visto en el baloncesto malacitano. Málaga lo adora.... Y él adora Málaga.

Hasta hace poco tiempo, en la prensa lo llamaban el 'trotamundos', pues ha pasado por once equipos en nueve años. Hasta que llegó la Costa del Sol con sus espetos, su buen clima y un equipo lleno de compañeros que se han convertido en amigos para él. Se ha creado una simbiosis muy especial... y tal es el cariño que tiene a la ciudad, que este lunes, 5 de enero, encarnará al rey Baltasar en la Cabalgata de Reyes de Málaga y hace escasos días vistió en un partido oficial una camiseta con 'Boquerón' a la espalda, en lugar de su nombre. Hablamos con él para conocer un poco más, a título personal, al número 55 del Unicaja: Kendrick Perry... ¿O tendría que decir Boquerón Perry?

Para empezar, ¿quién es Kendrick Perry? ¿Cómo te definirías como persona?

Me describiría como alguien que ama profundamente el baloncesto, alguien muy apasionado de su familia y, sobre todo, como una persona que es más que solo un jugador. Me gusta pensar que soy multidimensional, que tengo muchos intereses y aficiones fuera de la cancha. Evidentemente, la mayoría de la gente conecta conmigo por el baloncesto, pero para mí el baloncesto y la familia son los dos pilares fundamentales de mi vida.

Entiendo que la gente me vea primero como jugador de baloncesto, es normal, pero para mí es importante que se entienda que soy más que eso, que tengo otras inquietudes y otras facetas que también forman parte de quién soy.

Once equipos en nueve temporadas hasta que llegaste a Málaga. ¿Qué ocurrió aquí para que se frenara ese espíritu trotamundos?

Aquí me he sentido cómodo desde el principio tanto dentro como fuera de la pista. Desgraciadamente, he tardado nueve años en encontrar algo así. Cuando llegué a Málaga, todo fue perfecto. El baloncesto que estábamos jugando, la vida fuera de la cancha, la gente, la comunidad. Todo encajaba de una forma muy natural y por eso sentí que era el lugar donde quería continuar mi carrera.

No sé si te has parado a leer los mensajes que algunas personas te dejaron en el post de bienvenida de Unicaja cuando llegaste al club. Al principio hubo comentarios feos, dudas... ¡Y ahora te van a coronar como rey!

Sí, claro. De vez en cuando me aparecen mensajes antiguos en mi timeline, incluso aficionados que dicen que alguien debería volver a leer los primeros comentarios tras todo lo que he ido consiguiendo. Para mí eso forma parte del crecimiento. Yo tuve que aprender y crecer con la ciudad, y creo que la ciudad también tuvo que aprender y crecer conmigo. Ahora miro esos recuerdos y puedo reírme de ellos, sobre todo por todo lo que he conseguido, no solo en la pista, sino también fuera de ella.

Perry sujeta un balón con corona. Carlos Martín

¿Cómo es tu relación con los haters?

Viene con el territorio donde me muevo. Entiendo que como deportista profesional, como "figura pública" o "famosa", siempre habrá negatividad. Lo importante para mí es no darle demasiada importancia y ser consciente de que tengo mucho más apoyo y cariño que odio.

Hablábamos de Málaga, pero ¿qué tiene Unicaja que te ha generado una conexión tan especial?

Creo que es una mezcla de muchas cosas. La directiva y los entrenadores han hecho un gran trabajo construyendo un sistema y un proyecto en el que la gente puede creer. Han fichado a las personas adecuadas para construir esa base. El grupo humano es increíble. Hemos aprendido y crecido mucho juntos, hasta el punto de que veo a mis compañeros más como familia que como simples compañeros de equipo. Todo eso me ha permitido hacer mi trabajo con mucha más comodidad.

¿Málaga es una ciudad fácil para integrarse?

Sin duda. Para mí es familiar por el clima y la comida, muy parecido a cómo crecí en Florida. Eso facilitó mucho la adaptación. Además, estudié algo de español en la escuela y eso me ayudó al principio. Mi español ha mejorado bastante desde entonces. Fuera de la pista, la conexión con Málaga ha sido muy natural, en gran parte porque la comunidad ha sido muy abierta y acogedora conmigo.

Mójate. Tras unos años aquí, si pudieras mejorar algo de la ciudad, ¿qué sería?

El viento en invierno. Ese sería mi único comentario negativo. En esta época veo a amigos jugando en ciudades donde está nevando y necesitan tres abrigos, mientras aquí hace sol y está perfecto. No tengo muchas quejas sobre la vida en Málaga.

Perry demostró un gran sentido del humor durante la entrevista. Carlos Martín

Este año serás el Rey Baltasar en la Cabalgata. ¿Cómo surgió esa propuesta?

Fue completamente inesperado. Acepté participar en la cabalgata con Alberto Díaz y Kalinoski en Alhaurín de la Torre y, al día siguiente, el alcalde de Málaga [Francisco de la Torre] publicó que sería el Rey Baltasar de la cabalgata oficial, la grande.

Es algo a lo que no se puede decir que no. Es un honor enorme que llevo muy dentro y por el que estoy profundamente agradecido a Unicaja, al alcalde, a la ciudad y a la gente de Málaga. Si no se sintieran cómodos conmigo como persona, nada de esto habría sido posible. No doy crédito a la confianza y al cariño que me están dando todos.

En Málaga se decidió hace muy poco tiempo que Baltasar fuera una persona con méritos en la ciudad, en tu caso deportivos, lo que tiene aún más mérito.

Es increíble y es un honor. Me siento muy agradecido, como muy humilde, y solo espero no cortarme demasiado, no quiero hacer el ridículo. Quiero representar bien a mi persona, a mi familia y, sobre todo, a la ciudad de Málaga.

¿Conocías la tradición de la Cabalgata de Reyes?

He visto vídeos cortitos en redes sociales, pero nunca he vivido algo igual en Málaga.

Va a ser uno de los mejores días de tu vida, ¿lo sabes?

¡Todo el mundo me dice que va a ser uno de los mejores días de mi vida! ¡Todos! Estoy muy emocionado y con muchísimas ganas. Sé que va a ser un momento mágico.

¿Mantienes alguna tradición navideña de tu país?

No muchas. Este año es especial porque mis padres están aquí conmigo, algo que no ocurría desde hace mucho tiempo. Nos quedamos en casa, cocinamos y vemos partidos de la NBA durante todo el día. Esa es nuestra tradición ahora, y yo feliz.

Una imagen de Perry sosteniendo el balón con corona. Carlos Martín

¿Y cuando eras niño?

Abrir los regalos temprano y dejar galletas para Santa Claus, por supuesto. Ahora que lo pienso, este año me tocará hacerlas a mí y comérmelas yo también. ¿No es muy fuerte? Fuera de bromas, lo más importante siempre ha sido pasar tiempo con la familia. Para mí es primordial siempre, y más aún en estas fechas.

En Málaga eres una inspiración para muchos niños. ¿Eres consciente de eso?

Sí, cuanto más hablo con la gente de la ciudad y más siento su cariño, más consciente soy de lo grande que es todo esto. Me ilusiona mucho poder poner sonrisas en las caras de los niños en un día tan especial para ellos. Ya queda nada.

¿Tú tuviste algún referente cuando eras pequeño?

Allen Iverson. Siempre fui el más pequeño en la pista y sentía que tenía que demostrarlo todo cada vez que jugaba. Él fue un ejemplo claro de esa idea y por eso conecté tanto con su figura, fue un ídolo, un icono para mí.

El otro día tu madre, Deb Perry, te animaba desde la grada. ¿Qué significa jugar con tu familia tan cerca?

Para mí es increíble. Una bendición. Si algo de suerte tiene mi trabajo esa es que soy un afortunado de viajar por el mundo y ver un montón de cosas diferentes. Puedo experimentar muchas culturas distintas, pero es que además, lo que me hace más orgulloso por encima de todo, es poder traer a mi familia conmigo y mostrarles cosas que quizá no habrían visto si no fuera por lo que yo hago. Que vengan a verme jugar... No sé explicar lo que siento desde que era más joven hasta cuando los vi en el Carpena ahora. Es un sueño.

Todavía tengo esos nervios de querer hacerlo bien porque estas experiencias que ellos tienen son únicas en la vida. Que puedan estar en Carpena con este ambiente y esta afición y luego después explorar la hermosa ciudad de Málaga... Estas son experiencias que sé que llevarán consigo para siempre. Así que estoy feliz de poder darles un pequeño pedazo de eso.

¿Es su primera vez en Málaga?

No, afortunadamente, han venido todos los años desde que estoy aquí.

Perry sostiene uno de los regalos de cumpleaños que le hicimos. Carlos Martín

¿Te gustaría que Málaga fuera un lugar para construir tu futuro y tu familia?

Sí, sin duda. He tenido muchas conversaciones internas conmigo en los últimos años; imaginando cómo podría ser mi vida aquí incluso cuando me retire del baloncesto. Creo que jamás he conocido a gente tan amable y hospitalaria que en Málaga. Es una locura. Además, en términos de la propia ciudad, he sido testigo de cómo mis compañeros crían a sus hijos aquí. La calidad de vida que tienen... Se han adaptado bastante en comparación con otros lugares, y no es fácil. Tengo todo esto en cuenta cuando pienso en mi futuro, que espero que esté en esta ciudad que me encanta.

Ha sido una locura lo que ha pasado con tu último discurso ¿Cómo nació el fenómeno “Boquerón Perry”?

Todo fue gracias a un amigo. Tenía que dar un discurso por un premio que me dio la COPE y aunque estoy aprendiendo español aún no me siento muy seguro para dar un discurso completo. Pero me apetecía sorprender a la gente hablando un poquito y romper el hielo con una broma. Un amigo me dijo que por qué no presentarme como un Boquerón a los malagueños... Y yo no me imaginaba en la vida que todo iba a llegar tan lejos, pensé que sería una broma que se apagaría a los dos días, pero no. La ACB hizo esa camiseta con 'Boquerón' a la espalda y todo el mundo reaccionó fenomenal. Demuestra el cariño de la gente, no solo en Málaga, sino en toda España.

El pasado 23 de diciembre cumpliste 33 años. ¿En qué momento vital te encuentras?

Esa es una buena pregunta. ¿En qué etapa de mi vida creo que estoy ahora mismo? Probablemente te diría que estoy en una etapa de transición. Necesito entender y tener claro qué es lo mejor para mí, qué me hace feliz en el día a día.

El baloncesto es mi principal pasión, siempre lo ha sido y lo será. Pero también entiendo que he jugado más años en el pasado de los que me quedan por delante en el futuro...

¡Ojo! No quiero decir con esto que me vaya a retirar pronto, que no haya drama. Es simplemente la realidad. Estoy empezando a intentar poner las cosas en su sitio para que cuando llegue el día en que deje de jugar al baloncesto, la transición pueda ser un poco más fácil y pueda entender cómo será la vida para mí después. Probablemente diría que estoy en un momento de transición ahora mismo, sí.

Buenísima respuesta. Eres el alma del equipo, tiras mucho de la energía de los compañeros. ¿Cómo gestionas la llegada de nuevos compañeros? El equipo ha cambiado mucho de una temporada a otra. ¿Has hecho buenos amigos?



Por supuesto. Creo que va en mi propia personalidad. Trato de ser hospitalario, buen anfitrión, asegurarme de que todos los chicos nuevos se sientan cómodos. Entiendo cómo puede llegar a ser la sensación de que no te lleves con todo el grupo y es muy rara. Mi trabajo como "líder", lo primero es intentar que todos se sientan cómodos y luego ya resolvemos las cositas del baloncesto: qué le gusta y no le gusta a un jugador; qué nos gusta y qué no como equipo... Eso es lo sencillo. Pero lo primero es asegurarse de que todo el mundo esté cómodo y creo que, dada mi personalidad, eso hace que sea un poco más fácil para mí ayudar a que los chicos se sientan así.

Los finales de año siempre sirven para hacer balance. Mirando atrás, ¿qué momentos destacarías de tu carrera?

En baloncesto, creo que el momento que más se me queda es probablemente ganar el primer título de la BCL, la Basketball Champions League, aquí. Sobre todo recuerdo que tuvimos un sabor agridulce el año anterior, perdiendo en casa contra el Bonn. Sentíamos que no solo nos habíamos fallado a nosotros mismos, sino también a todos los aficionados del Unicaja y a la ciudad, que habían confiado en nosotros. Sentíamos una presión intensa de que teníamos que intentar ganar sí o sí, jugar de la manera correcta.

Y fuera de la pista, creo que de lo que más orgulloso estoy es de mi primer año jugando en Australia, poder llevar no solo a mis padres, sino también a mi abuela a Australia y dejarles ver cómo era la vida allí. No sé si mi abuela alguna vez imaginó estar allí en su vida... Y de nuevo esa oportunidad de regalarles esa vivencia es increíble. Estoy orgulloso además de que todo sea gracias al baloncesto.

A tu lado me está ayudando a entrevistarte Julia, una chica a la que imagino que recordarás. Tú has revivido momentos bonitos, pero uno de los más felices de mi vida como periodista fue hacer que su abuela Nadia te conociera en persona después de todo lo que sufrió.

Claro que me acuerdo de ella, desde que la he visto a entrar. Lo de Nadia fue para mí un momento precioso que me ha regalado Málaga y Unicaja. Yo tengo una devoción absoluta con las abuelitas. Me encantan. Creo que tengo un espacio en mi corazón para todas ellas gracias a la relación que yo he tenido siempre con la mía.

Y creo que por eso pude conectar contigo [con Julia] y con tu abuela mientras ella estaba aquí, con nosotros. Fue un regalo inolvidable.

Perry y Julia se abrazan. Carlos Martín

Julia: ¡Ella estará muy feliz de vernos juntos!

Cuando tu carrera como jugador termine, ¿te ves gritando a tus jugadores y pillando rebotes igual que Ibón Navarro? (Risas)

¡Oh, no! Para eso está Ibón, que lo controla de maravilla. Si acaso, yo me apunto a ser el que lo calme. No hace falta que la ACB tenga a dos entrenadores de ese calibre pegando voces, con uno es suficiente (Risas)

Otro signo de integración absoluta recae en lo mucho que disfrutas viendo a otros deportistas de la ciudad, como las chicas del equipo, las del balonmano, el Málaga... ¿Cómo ves el nivel de la ciudad en cuanto al deporte?

Yo siento una energía desde la grada. El equipo de balonmano está haciendo un gran trabajo, cada vez que he ido a verlas he sentido una energía muy especial. He llegado a conocer a un par de jugadoras fuera de la pista. Para mí todo eso es apoyo y formar parte de vosotros, los malagueños.

No todo es baloncesto masculino. Y me da pena que no le demos la misma importancia a otros deportes que necesitan más apoyo y que lo agradecen como nadie se lo imagina. Vienen a apoyarnos a algunos partidos y lo mínimo que puedo hacer es ir a los suyos cuando tengo tiempo libre.

¿Has ido a algún partido en La Rosaleda? ¿Del Málaga Club de Fútbol?

Sí. Llevo algo más de tiempo sin ir porque no logro cuadrar mis horarios con los partidos, pero tengo que decir que lo de esos aficionados... Lo de esos partidos... ¡Es una locura! Todo el mundo va vestido con sus colores blanquiazules. Es increíble. Tengo que hacerme con una camiseta para mi armario.

Una imagen de la entrevista. Carlos Martín

Hablando de ropa. Quería preguntarte por tu experiencia con Jesús Segado, el diseñador de los trajes de Reyes Magos... Ya le avisé de que este año tendríamos al rey con más flow

(Ríe) ¡Está siendo increíble! Yo estoy muy emocionado, la verdad. Nos está haciendo los trajes a medida y ya hemos quedado varias veces para que todo quede perfecto. Por lo que he podido ver del diseño, creo que va a ser algo muy especial, Jesús tiene una atención al detalle alucinante... Creo que la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás, la cantidad de cositas específicas que añade para adaptarse a nosotros.

Tengo muchas ganas de ver el traje completo, pero lo que he visto ya os digo que es alucinante.

Los colores elegidos para el rey Baltasar creo que son más que claros, ¿no?

¡A mí me han dicho que no abra la boca! Así que.... [se cierra la boca como si fuera una cremallera]

Uno de los regalos que le entregamos sirvió de broma para decir que Alberto era Gaspar, ya que en el envoltorio aparecía como rey pelirrojo. Carlos Martín

Y la última. ¿Te queda todavía algún sueño por cumplir? Y si lo tienes, quizá puedas pedírselo a Webb III, a Alberto Díaz y a Tyler Kalinoski, que también representarán a los Reyes Magos en Alhaurín y tú tienes enchufe con ellos…

Pues fíjate. Irónicamente mis sueños implican a esos tres reyes magos y al resto de chicos del equipo. Quiero ganar más títulos aquí. Todavía nos falta una ACB. Mientras siga jugando aquí, será mi objetivo. Voy a intentar darlo todo por este equipo, intentar ganar el mayor número de títulos posibles e intentar colgar en este cielo del Carpena el mayor número de banderines posible.

Todo lo demás fuera de pista, ya lo iré resolviendo. Ahora mismo, mi principal enfoque es intentar hacer todo lo que pueda para asegurarme de que Unicaja sea lo más exitoso posible en todos estos años desde que estoy aquí.

Ese es mi principal objetivo ahora mismo y mi deseo de Reyes.