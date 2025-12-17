Nuevo hito en el Metro de Málaga al Civil: arranca la excavación del túnel

Imagen del inicio de los trabajos de excavación del túnel del Metro de Málaga al Civil.

La construcción del Metro de Málaga hacia el entorno del Hospital Civil alcanza un nuevo hito con el arranque de los trabajos de excavación del túnel en el primero de los tres tramos en los que se ha dividido el ramal: Guadalmedina-Hilera.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la Consejería de Fomento, que informa de que ha dado comienzo la actividad de extracción de tierras entre pantallas en el primero de los dos niveles del paso soterrado. El punto exacto de intervención se localiza en el extremo oeste del tajo, entre las calles Monseñor Carrillo Rubio y Santa Elena.

La extracción de tierras ha comenzado a partir de la rampa de excavación al disponer ya de las pantallas construidas (muros que delimitan longitudinalmente el recinto de túnel) y extendida la losa de cubrición del túnel en la confluencia de la calle Hilera con calle Santa Elena.

Precisamente, en estos días se lleva a cabo la colocación de la ferralla sobre la losa de cubierta en esta parte final del tramo Guadalmedina-Hilera.

De este modo, la obra de ejecución de la ampliación del suburbano afronta un nuevo avance con el comienzo de la actividad de extracción de tierras entre pantallas, que se suma al pequeño tramo excavado en el otro extremo, junto a Armengual de la Mota. Esta actuación fue desarrollada el pasado mes de marzo, con una extensión de apenas 35 metros.

En esta zona, se ha utilizado una técnica diferente, consistente en la extracción de tierras a través de un pozo en vertical situado en Armengual de la Mota, que no ha requerido de rampa de acceso al propio túnel.

Este tramo de excavación se llevó a cabo asociado a los trabajos de reposición de servicios afectados en esta zona.

Además, en la zona de Armengual de la Mota, se están llevando a cabo actualmente los trabajos previos a la urbanización final, con la ejecución de las redes de servicios que se sitúan sobre la losa de cubierta del túnel.

De esta forma, se están acometiendo las redes de aguas pluviales y abastecimiento, así como la red de alumbrado público y semaforización y las redes de riego.

Una vez repuestas todas las redes de servicios sobre la losa de cubierta, se podrá empezar la fase de urbanización del viario en las primeras semanas de enero, con la reposición del firme de la calzada y pavimentación de aceras.

Arqueología

También continúa la actividad de excavación arqueológica en extensión en la calle Hilera, con la disposición de una carpa para continuar con los trabajos a pesar de las inclemencias del tiempo.

Entre los kilómetros 0+110 y 0+500, la actividad está vinculada a la futura intervención arqueológica asociada al hallazgo de una necrópolis romana, en virtud de la resolución dictaminada por la Consejería de Cultura y Deporte.

El tramo Guadalmedina-Hilera consta de 637 metros de longitud, incluida la ejecución de la estación Hilera.

La prolongación del Metro al Nuevo Hospital constará de un trazado total de 1,8 kilómetros y tres estaciones. La obra civil se ha dividido en tres tramos, a lo que se sumarán los contratos comunes para la ejecución de la arquitectura e instalaciones y de la extensión de la señalización ferroviaria.

El presupuesto total estimado es de 244 millones de euros para todos los trabajos y contratos, cofinanciados con fondos europeos del programa operativo Feder en Andalucía 2021-2027 y fondos propios de la Junta de Andalucía.