La Fiesta Mayor de Verdiales regresa con su 64 edición: será el próximo 28 de diciembre en el Puerto de la Torre

La Fiesta Mayor de Verdiales regresa en su 64 edición. En esta ocasión se va a celebrar el próximo domingo 28 de diciembre en el recinto situado en el parque Andrés Jiménez Díaz, en el distrito Puerto de la Torre, a partir de las 12.00 horas.

En este evento contará con la participación de un total de 28 pandas de verdiales que representarán los tres estilos tradicionales: Comares, Montes y Almogía, y estará presentado por José Luis Ramos ‘Pepelu’.

El cartel de la edición de este año ha sido elaborado por la pintora Mariví Verdú. Este año se repartirán en premios 34.910 euros.

Cada uno de los estilos contará con premios en distintas modalidades, entre ellas fiesta, baile de pareja, baile de trenzaíllo, baile de bandera o bajín y mejor cantaor. Asimismo, se dará un obsequio a los niños y niñas participantes en el baile de pareja infantil y de bandera de las distintas pandas.

La Fiesta Mayor de Verdiales constituye el principal encuentro verdialero del año y un referente para la preservación y difusión de esta manifestación cultural. En este sentido, el Ayuntamiento de Málaga continúa respaldando esta tradición a través del convenio anual suscrito con la Federación de Pandas de Verdiales, que contempla una aportación municipal de 125.000 euros en concepto de subvenciones.

Además, los verdiales también estarán presentes en el espectáculo de luces y sonido en calle Larios. Así, sonará un villancico por verdiales de la panda Jotrón y Lomillas del estilo Montes en el primer pase de cada espectáculo, desde el próximo día 23 hasta el 28 de diciembre.

Orden de actuación

Estilo Comares

EL BORGE El Borge Raíces de Málaga Primera de Comares Arroyo Conca Axarquía San Isidro de Periana

Estilo Montes

Manolo Reina La Torre Montes de Guadalmedina 1º de los Montes Moclinejo La Cepa Santo Pítar 1º de Puerto de la Torre Santa Catalina Jotrón y Lomillas 1º de Benagalbón Bataná

Estilo Almogía

Raíces de los Moras El Capitán Raíces de Almogía El Sexmo San Lorenzo Mártir Los Lagares De Almogía Los Moras Coto Tres Hermanas San Gabriel de la Joya

La Fiesta Mayor de Verdiales

La Fiesta Mayor de Verdiales se celebra desde hace más de seis décadas cada 28 de diciembre, coincidiendo con la festividad de los Santos Inocentes. Los verdiales son una manifestación festiva de origen campesino basada en un fandango propio, cantado y bailado, acompañado por una formación musical compuesta por violín, guitarras, pandero, platillos y palillos, a la que se suman, según el estilo, instrumentos como el laúd o la bandurria.

En las actuaciones adquieren un papel destacado las figuras del ‘alcalde’, encargado de ordenar el desarrollo de la interpretación mediante la vara de mando, y del abanderado, que encabeza el grupo bailando una bandera española, andaluza o malagueña.