Butroneros de 'gira': detenida una organización con base en Madrid que robó en una decena de negocios en Málaga capital

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal formada por presuntos butroneros a la que se le atribuyen diez robos en establecimientos comerciales y oficinas de Málaga. En la operación han sido detenidas seis personas, investigadas por su presunta implicación en delitos de robo con fuerza. Uno de los golpes dejó un botín de 70.000 euros en efectivo.

Aunque los arrestos se han practicado ahora, los robos se cometieron entre finales de agosto y septiembre y trascendieron en los medios por la gran profesionalidad con la que eran cometidos. Todos tuvieron lugar en la capital malagueña y afectaron a distintos comercios y oficinas de recaudación vinculadas al sector de la restauración.

La investigación permitió constatar que la banda adoptaba estrictas medidas de seguridad para evitar ser detectada, como el uso de vehículos alquilados o puestos a nombre de terceros ajenos a la trama.

Según los agentes del Grupo I de Robos de la Comisaría Provincial de Málaga, los sospechosos también empleaban inhibidores de frecuencia para interferir en las comunicaciones y anular las alarmas de los negocios. Además, rociaban con espray de pintura las cámaras de seguridad para impedir su grabación.

Las diligencias policiales revelaron el carácter itinerante del grupo, con base en Leganés (Madrid), desde donde se desplazaban a distintos puntos del país para cometer su “gira” de robos.

Entre los hechos esclarecidos figura un intento fallido de butrón en un negocio de antigüedades, al que trataron de acceder tras forzar previamente una tintorería. Los intrusos se encontraron con los muros reforzados del local, que en el pasado había sido una oficina bancaria y tenía unas medidas de seguridad reforzadas. Se sospecha que buscaban objetos de valor, como monedas antiguas.

Otro de los robos consumados se produjo en una oficina de recaudación de dinero procedente de restaurantes y hoteles en el centro de Málaga, donde lograron sustraer 70.000 euros.

Una vez identificados los miembros de la red, los investigadores se desplazaron a Madrid para detenerlos y localizar uno de los vehículos empleados en sus desplazamientos. En total, se les atribuyen diez robos con fuerza en Málaga.

La investigación está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga.