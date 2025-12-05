El gran centro de la Fundación Unicaja en el Astoria: auditorio para 500 personas, 30 millones, 1.000 m² para exposiciones...

Imagen del diseño adjudicado por el Ayuntamiento de Málaga para el Centro Cultural Astoria.

Un edificio vanguardista y diseñado por un estudio "de reconocida fama internacional"; con planta baja, tres alturas y ático; auditorio central para 500 personas; zonas expositivas con hasta 1.000 metros cuadrados; talleres y salas multiusos; espacio inmersivo para contemplar los restos arqueológicos desenterrados en el subsuelo…

Estos son los grandes protagonistas del gran equipamiento cultural que la Fundación Unicaja proyecta sobre los solares de los antiguos cines Astoria y Victoria.

Un emplazamiento estratégico que, tras ser adquirido por el Ayuntamiento de Málaga hace ahora 15 años, sigue esperando destino.

Tras numerosos intentos de sacar del ostracismo este emplazamiento, entre los que hay que destacar el fracaso de la adjudicación en favor de Antonio Banderas, es la Fundación Unicaja la que afronta el desarrollo de un proyecto que, según las primeras estimaciones, podría suponer una inversión de 30 millones de euros (añadir unos gastos anuales estimados de 4 millones).

Así queda reflejado en la memoria explicativa con la que la entidad solicitó formalmente la concesión directa de los terrenos. Pese a que la disposición del equipo de gobierno a ir adelante con la iniciativa parece clara, sigue sin completarse el camino.

Los detalles de la operación han podido ser conocidos por EL ESPAÑOL de Málaga después de que el grupo municipal Con Málaga reclamase a principios del pasado mes de octubre información directa al Consistorio.

La formación política mantiene su oposición a la ocupación de la parcela, avalando la apuesta por dejar expedito el espacio y poner en valor los restos arqueológicos mediante un centro de interpretación.

La línea de acción por la que apuesta el Ejecutivo local es bien distinta. Desde hace tres lustros aboga por levantar sobre este punto de la Plaza de la Merced un equipamiento cultural y social.

Detalles de la propuesta

Y es justo esta la línea que, grosso modo, respeta la Fundación Unicaja en su plan. La entidad apuesta por un "proyecto arquitectónico emblemático a nivel internacional", para lo que valora la idea de convocar un concurso para ello.

El futuro inmueble, que contaría con más de 6.000 metros cuadrados de techo, albergaría no solo el pretendido centro cultural y social, sino también la sede de la Fundación Bancaria Unicaja, que dispondría de unos 350 metros cuadrados.

La propuesta "se fundamenta en un planteamiento dinámico que tiene como fin instituir el nuevo lugar de referencia de la entidad de la manera más cohesionada y coherente respecto a sus intereses y objetivos". Y ello por medio de plan cultural "multifuncional diseñado para el disfrute de la ciudadanía".

Una de las finalidades es la de convertir el entorno, que ya cuenta con el Teatro Cervantes y el Cine Albéniz, "en una de las manzanas culturales más atractivas del sur de Europa".

El programa ideado busca complementar y diferenciarse de la oferta de los otros espacios, añadiendo soluciones que van desde las artes plásticas, a la literatura, el teatro o la música en directo.

"El nuevo espacio se perfila en un estímulo permanente para la creación y en un espacio abierto a la participación intergeneracional y para todos los públicos", se destaca en el documento.

Programa de acciones

De manera precisa, se indica que el auditorio partirá de un estreno acompañado de diferentes ciclos musicales, entre los que figuran conciertos de jazz y de repertorio de cámara y piano (un total de cinco por género y por temporada, con frecuencia bimensual), y de corrientes actuales, jornadas de improvisación creativa o Jam Sessions, un ciclo de teatro (con precios especiales para jóvenes estudiantes) y conciertos temáticos ligados a las exposiciones temporales del centro.

Al tiempo, con el objetivo de llegar a todos los públicos, el centro incluye en su apartado escénico la iniciativa Atardeceres en la terraza, que prevé sesiones con música de dj en la cubierta superior del edificio en los meses de verano.

En lo que respecta a las artes plásticas, la Fundación se compromete a inaugurar distintas exposiciones temáticas e individuales al año, a lo que se agrega el uso del área al aire libre y las incluidas en los espacios inmersivos.

Todo ello convivirá en las aulas multiusos, con talleres de arteterapia y musicoterapia y los artísticos para menores y familias; talleres creativos sobre la Navidad, fotografía, música, arte digital, pintura, acuarela y escultura; clubes de lectura, encuentros con autores y actividades infantiles de iniciación a la lectura.

Así será el edificio

La intención del promotor es el de construir un nuevo edificio, de carácter "muy singular" que, con un desarrollo de planta baja, más tres alturas y un ático con una gran terraza abierta, acoja, los siguientes usos:

Sede Institucional de la Fundación Bancaria Unicaja (despachos institucionales, sala de patronatos, zona de trabajo para personal adscrito a OO.GG. y Dirección General: 350 metros cuadrados.

(despachos institucionales, sala de patronatos, zona de trabajo para personal adscrito a OO.GG. y Dirección General: 350 metros cuadrados. Departamento de Actividades Culturales : 700 metros.

Auditorio modulable para 500 personas : 600 metros x 3 (PB + 2 alturas), lo que supone 1.800 metros.

Dos espacios expositivos : cada uno de ellos de 500 metros.

Espacio expositivo al aire libre : situado en la terraza, con hasta 440 metros.

Dos talleres o espacios multiusos modulables : cada uno de ellos de 200 metros.

Cafetería (ático) : 200 metros.

Servicios : 210 metros.

Instalaciones y almacenes : 375 metros.

Accesos y circulación: 1.000 metros.

A estas superficies sobre rasante hay que añadir la apuesta por un espacio que permite poner en valor el yacimiento arqueológico existente. Y ello con el fin de darle visibilidad e, incluso, utilidad. Se pretende desarrollar un sótano en el edificio que albergue: